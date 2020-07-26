韓國最潮心理測驗　餐桌上的壓力測試

你最不想聽到的外在聲音，往往正是你的壓力所在。（互聯網）

近一年可說經歷了大大小小的風雨，各種事情接踵而來，心情就像坐過山車一樣，應了歌詞的一句「來回地獄又折返人間」，很多人的壓力指數都是直線上升，甚至已經到達臨界點。不知大家的壓力指數又爆煲未呢？韓國正流行一個測驗壓力指數的心理測驗，不如一齊測一測吧！

【問題】

假設現在是午飯時間，餐廳人滿為患，只剩下四張桌子還有空位，在迫於無奈的情況下，你只能選一張搭枱；以下四種情況的選擇中，你最不想選哪一組人同坐？

A.三個女人一台戲，在熱烈地閒話家常的三位女士。

B.三個垂頭喪氣的西裝男士，氣氛低沉，好像在討論事情。

C.兩個「百厭」的小孩和一個只顧玩手機的媽媽。

D.一對旁若無人，拚命放閃的情侶。

【結果分析】

A.壓力指數 25%

即將要開始人生新篇章的你，儘管前路未明，但你依然對未來充滿熱情。緊張的心情和少量的壓力在推動着你前進，雖然壓力指數不高，但也要注意調整自己的心情，要正面向上的應對不同挑戰。

B.壓力指數 99%

只差1%，你的壓力就會爆煲！最近的各種變化和壞消息，已經讓你透不過氣來，這種高壓的狀態對身體也非常不好，失眠、厭食，甚至抑鬱的可能性都十分高。建議一定要找一個紓緩壓力的方法，例如多找信任的朋友聊聊天。

C.壓力指數 50%

現在的你正處於一個被動的狀態，你無辦法放下一些所謂的責任，但又沒有解決的渠道。你被自己的責任感弄得很緊張、很執着；但是旁觀者清，當局者迷，只着重於一點，永遠都看不到旁邊的路。

D.壓力指數 12%

你看起來十分輕鬆，無憂無慮，但其實你只是把不想面對的問題放在一邊，假裝它不存在。在日常生活中，這份擔憂有時候還是會跑出來，但很快又會被其他事情覆蓋。雖然不嚴重，但也不要累積下去。