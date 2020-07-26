金秀賢再咀徐睿知　《精神病》收視回升

去年7月退伍的韓星金秀賢，夥拍女星徐睿知合演的劇集《雖然是精神病但沒關係》昨晚播出第11集，承接上集劇情，飾演精神病院看護的金秀賢，因為患有自閉症的哥哥吳正世而向徐睿知提出分手，而身體抱恙的金秀賢在知道患有邊緣性人格障礙患者的朴玉蘭從醫院偷走之後，擔心朴玉蘭會再去威脅徐睿知，便立即趕去徐睿知的家中。

金秀賢到達時，朴玉蘭已經離開，他發現徐睿知的手部受傷，便為徐睿知治療手上的傷口，並向徐睿知說：「我好掛住你。」二人之後上演浪漫吻戲。金秀賢又向徐睿知提及哥哥吳正世小時候曾親眼目睹母親被殺害的場面，因為兇手身上扣着蝴蝶襟針，令吳正世很害怕蝴蝶，每年到了蝴蝶飛舞的春天便要搬家。

而徐睿知再與金秀賢及哥哥吳正世開始同居生活，吳正世亦慢慢接受徐睿知，當劇集似乎開始走向大團圓結局時，尾段卻出現身份不明、疑拿着蝴蝶襟針的女人在徐睿知的家中，未知是否前來威脅徐睿知。

《雖》上一集曾跌至4.212%及5.481%的最低收視，而昨晚就回升至4.552%及5.681%，最高更升至6.4%，在有線台同時段節目中收視稱冠。

而在劇中飾演自閉症患者的吳正世，最近與有智能障礙的粉絲裴範俊（音譯）見面，裴範俊的妹妹近日在社交網上載吳正世與裴範俊一起到遊樂場的照片，相中吳正世拖實裴範俊，又一起擺出V字手勢拍照，裴範俊的妹妹指哥哥看過《雖》後，一直很想見吳正世，而吳正世聽過關於裴範俊的事後，便爽快答應與他見面，令妹妹感到十分感動，大讚吳正世善良又細心。