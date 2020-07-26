急於改善寒背　中學生患胸廓出口綜合症

子女寒背是許多父母都非常關心的問題，一名中學女生趁着暑假空閒，在母親陪同下求助脊醫，母親指女兒走路或坐下都有寒背，擔心影響脊椎健康，長大後令體態不好看；不過，經過檢查，發現女生是患上胸廓出口綜合症，這與她急於改善寒背有關。

低頭溫習 習慣頭過度前傾

母親指女兒自小勤力讀書，經常坐在書枱低頭溫習，久而久之，習慣了頭過度前傾，走路也不自覺維持這個姿勢，母親雖然時常提醒女兒挺直腰背，可是當不在視範圍就故態復萌，寒背一直未能改善。而這位女中學生正值發育期，開始愛美注重個人體態，生得高挑的她希望自己更好看，於是經同學介紹，上網購買寒背矯正帶，每天也佩戴，有時候，甚至睡覺亦穿上。

箍得太緊 血液循環不良

某天起床，她發覺右手變得麻痹乏力，舉高手也不能，起初以為睡覺壓到手臂，於是做做伸展拉筋以改善，可惜第二朝醒來依然不適，其時仍在上課日子，於是忍痛不作聲，希望捱到暑假再作打算；疫情緊張，學期提早完結，她的手仍然持續麻痹，決定告訴母親前往求醫。

檢查證實，她的頸椎弧度變直，並且有寒背；得知她有佩戴寒背矯正帶，發現其肩膊位置的肌肉有一道缺血瘀痕，按壓瘀痕手麻痹會更強烈，相信是因胸肌被箍得太緊，壓到由頸椎通往胸及手部的神經線，血液循環不良所致，證實是患上胸廓出口綜合症。

長期受壓 嚴重致手部肌肉萎縮

胸廓出口綜合症（Thoracic Outlet Syndrome）是常見的上肢毛病，與脊椎及肋骨有關，支配手臂的神經和血管，症狀與頸椎間盤突出、肩周炎、網球肘、腕管綜合症等相似，故此宜及早求醫診斷。患者會感到頸痛肩痛，手臂內側、無名指及尾指有麻痹感，手臂前舉或上舉時會感到軟弱無力，亦有部分患者會感到頭痛、胸口痛，甚至呼吸困難，有如心絞痛。

胸廓出口位置在胸膛上部，被鎖骨、肩胛骨、頸部肌肉及第一條肋骨包圍，前方為肋鎖韌帶，後方為中斜角肌。胸廓出口綜合症的成因有兩種，（一）第一條肋骨或鎖骨出現關節功能性問題，（二）頸肩肌肉痙攣腫脹、纖維厚化等，均會使胸廓出口的空間收窄，令由此出口通過的動、靜脈，手部神經和血管受到壓迫，假如靜脈及神經線長期受壓，不及早求醫，情況嚴重可致手部肌肉萎縮。

調整不良姿勢 可望改善

就這位女生情況，在治療上以超聲波為她放鬆前頸肌肉及肩膊，並以手法矯正頸關節功能性問題，第一次療程後，肩頸痛及手麻痹已減輕，由於肌肉仍然繃緊，還需要繼續治療以消除痛症，至於變直的頸椎，亦需要繼續接受治療以改善。

體質瘦弱或有寒背人士，都較易患上胸廓出口綜合症，特別是女性和長者，脊醫提醒，要防止脊椎關節及肌肉痛症，必須調整不良坐姿站姿，切勿長時間維持在同一姿勢。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家