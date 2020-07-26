AKB坂道聯合總選！渡邊麻友撼贏白石麻衣奪No.1

日本《AKB48人氣總選》於2019年停辦後，粉絲失去成員人氣指標，不過首個《AKB & 坂道組合 All Time總選舉》日前誕生，選舉由12歲至86歲的粉絲投票選出，共有3,591人參與。今次是一個聯合選舉，從AKB48和坂道組合中，由現役至離隊成員中，選出至今仍最受歡迎成員。

奪得首位是今年6月1日以健康為由宣布引退藝能界的AKB48前一姐渡邊麻友，獲1,275高票數，拋離第2和3位的乃木坂46一姐白石麻衣（943票）和NMB48前一姐山本彩（809票）。粉絲大讚渡邊麻友是完美和最強的偶像，她離隊後工作真誠令人尊敬。麻友曾奪《第六屆總選舉》冠軍，有指她疑受到不堪網絡欺凌而輕生的摔角手木村花打擊，提前1個月解約及引退。

至於第4位和第5位是AKB48前成員大島優子和欅坂46前成員平手友梨奈。6至10位是兩位AKB48前一姐前田敦子和指原莉乃、乃木坂46前成員西野七瀨及現役成員齋藤飛鳥和生田繪梨花。

《AKB & 坂道組合 All Time總選舉》排行榜

1.渡邊麻友（AKB48，已離隊）

2.白石麻衣（乃木坂46）

3.山本彩（NMB48，已離隊）

4.大島優子（AKB48，已離隊）

5.平手友梨奈（欅坂46，已離隊）

6.前田敦子（AKB48，已離隊）

7.指原莉乃（AKB48，已離隊）

8.西野七瀨（乃木坂46，已離隊）

9.齋藤飛鳥（乃木坂46）

10.生田繪梨花（乃木坂46）

11.柏木由紀（AKB48）

12.島崎遙香（AKB48，已離隊）

13.橋本奈奈未（乃木坂46，已離隊）

14.小嶋陽菜（AKB48，已離隊）

15.與田祐希（乃木坂46）

16.生駒里奈（乃木坂46，已離隊）

17.秋元真夏（乃木坂46）

18.松村沙友理（乃木坂46）

19.長濱禰留（欅坂46，已離隊）

20.小坂菜緒（日向坂46）