中菜外賣懶人包　周末同屋企人食餐好

疫情未停，政府還說考慮可能連午餐都不能堂吃，幸好各餐廳應變神速，由坊間小店到酒店餐廳，紛紛推出外賣設施，香港人在家吃飯，大多都是以中菜為主，今次介紹幾間不同類型的中菜外賣，讓大家在家吃得安全。

傳統粵菜燉湯

中環過百年老店蛇王芬，除了以滋補的蛇羹和蛇菜出名，其實店內菜牌還有很多傳統粵菜，除了外賣自取，店方還首次推出跨區送貨服務，不但可點選時令燉湯、燒味飯，亦有各款小菜如「玉蘭炒皇牌雙腸」、「豉油皇煎蝦碌」、京式回鍋肉等，餐廳亦特別設計了2餸1湯配白飯的「齊心抗疫2人套餐」，除港島區外，九龍及新界區都有得送貨，購滿指定價錢可免費送貨。

烤鴨點心開心Share

中環都爹利會館於這個時期，推出多款特色的外賣套餐，矜貴一點有北京烤鴨共享套餐，北京片皮鴨除伴皮食，還包括鴨崧菜粒炒飯，此外還有椒鹽脆皮豆腐拼手拍青瓜、黃金蝦球、孜然安格斯牛粒、乾煸肉鬆法邊豆，可讓4至6人分享。唔敢去飲茶的話，可選80年代懷舊點心下午茶，和家人安坐家中吃燒賣、粉粿、懷舊碗仔翅等8款點心，由4至8位享用都得。

星級沙鍋菜

佐敦逸東酒店米芝蓮星級中菜廳逸東軒，首次推出外賣自取菜單，當中較特別是有多款沙鍋小菜，除親民的南乳一字排骨煲、清湯蘿蔔牛腩、南乳粗齋煲等，矜貴如花菇鵝掌扣柚皮、薑葱焗沙巴斑球煲、三葱爆龍蝦球煲等都有得外賣。另外，還有迷你盆菜，所有菜式都是原個沙鍋送上，沙鍋吃完還可以再用。

麻辣川菜

成日有人話食辣可以抗菌和增加抵抗力，雖然未必有根據，但辣味菜式的確可以令人更開胃，灣仔川流推出外賣自取7折優惠，包括有松花去骨口水雞、酸菜魚片、醋椒胡辣湯、水煮牛脊和當紅沸騰龍躉鰭等，麻中帶辣、辛香可口的川菜，可安慰一下吃飯盒吃到麻木的味蕾。