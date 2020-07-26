時裝大師發功　綻放自由色彩

1949年於北非摩洛哥最大城市Casablanca出生的時裝設計師Jean-Charles de Castelbajac，早於1968年已經以KO AND CO之名推出首個女裝服飾系列，其設計風格滲透濃厚普普藝術及童趣玩味，經常將繽紛色彩及卡通圖案融入設計，多年來曾經為ICEBERG、SPORTMAX、Le Coq Sportif及United Colors of Benetton等時裝品牌擔任藝術總監，甚至有為教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）及樂壇天后Lady Gaga等大人物設計過服裝。雖然於2016年這位殿堂級大師辭任自己於1978年一手創立的同名時裝品牌，但Jean-Charles de Castelbajac自70年 代至今一直於時裝領域擁有極高地位。

今回法國品牌AIGLE找來這位熱衷於時裝、藝術及音樂創作的時裝大師合作，由Jean-Charles de Castelbajac將擷取自音樂節的自由精神及快樂色彩注入系列。整個聯名系列所推出的服飾、配飾及鞋履設計，均用上AIGLE代表性的卡其綠色作主調，並輔以鮮明橙色點綴。而Jean-Charles de Castelbajac更將其標誌性繽紛色彩及前衞剪裁結合到Imper Parka、Soul Jacket及Tent Poncho等多款MTD防水外套；另出席戶外音樂節必備的橡膠靴在其操刀之下更變成獨特的雙層設計，可以按着用需要將外層橡膠反下提升配襯時的靈活性，將戶外服飾應具備的功能性全面發揮。