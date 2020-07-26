果然有料到：盛夏台日西瓜

由現時至8月，補水解渴的西瓜相當受歡迎，尖沙咀city'super蔬果部採購專員Alex指，雖然整個盛夏都有西瓜食，但現時至8月中，正是台灣和日本西瓜最當造最好食的時期，想吃親民價的可選擇台灣出品，日本西瓜公認矜貴又出眾，有些巨型西瓜更適合一家大小開心Share，得閒不妨買個返去「看門口」。

觀賞之用

日本方形西瓜，於香川縣普通寺市獨有，特別之處是放在18厘米的方形容器內種植，通常只有20%可順利成熟，平均每個過千元港幣，不過它們大多在未熟時收成，故甜度略為不足。

甜度高企

日本Luna Piena金時西瓜，「Luna Piena」是意大利文，有滿月之意。全國只得6人種植，會採用吊起西瓜作立體栽培法，讓它吸收更多太陽，甜度最高可達15度。

金黃好意頭

來自福井市的日本金福西瓜，金黃色的外皮寓意為市民帶來健康和幸福的好運，大小適中，甜度約在11度。

親民之選

台灣紅肉甜美人西瓜呈橢圓形，果皮條紋鮮明，瓜皮薄，甜度約有12度。

巨型重量級

花蓮大西瓜的重量可達18至20公斤，生長時用溪水灌概，加上曬足60日太陽，所以咁巨型。入口香甜而果肉起沙，甜度約13至14度。

清甜黃肉

台灣黃肉西瓜體積適中，外皮同樣薄，和台灣紅肉西瓜相比，味道較清甜，甜度約11度。

看到咁多西瓜，花多眼亂點揀好？首先可以看果椗，如果變成深啡色代表已成熟可以隨時吃，如果果椗還是綠色，建議等幾日再切開。至於西瓜的瓜紋，原來和甜度都有關。若然外皮條深色的條紋較粗，可以吸收更多陽光，自然更甜。

西瓜不但好吃，而且富營養，浚健營養及健康顧問中心資深營養師黃榮俊（John）指西瓜的水分超過95%，相當補水，每100克果肉有25個卡路里和約5克糖，含鈣、鐵和豐富的鉀質，還有葉酸和茄紅素，對製造紅血球、血管、皮膚和抗氧化有正面作用。西瓜內的瓜氨酸，有助降血壓和血液循環。

西瓜有分紅、黃果肉，營養也有點不同，如紅肉西瓜會有較多茄紅素和胡蘿蔔素，黃肉西瓜較多玉米黃素。

進食時要留意西瓜纖維較少，故最好和其他水果互相輔助，每次最多進食約200至300克就最好，若然有腎功能毛病、糖尿病、腸胃敏感、經常腹瀉，又或正值月經期間，就要慎吃。