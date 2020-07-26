唔抗拒生B！53歲林利嘆有負擔：佢10歲我已經60幾

現年53歲的前小虎隊成員林利與台灣太太Erin結婚一年，但婚後半年就因疫情關係，而要分隔兩地半年，幸好近日他終於成功飛抵台灣「慰妻」，並慶祝結婚一周年。出發前他在港接受專訪，笑言在分隔期間，日日靠花言巧語氹老婆。問到可有因疫情耽誤「造人」大計？他坦言：「又冇特登諗呢樣嘢，但又冇排斥，我哋都有諗過呢個問題，生同養唔難，教先難，唔知以後會變成點，我依家都50出頭，如果佢10歲我已經60幾，所以有好大負擔，如果後生10年我會生，但依家就要諗吓先。」他又謂在台灣會留大約一個月就走，因心繫在港的媽媽。

提到他有份演出現時熱播的無綫劇集《殺手》，他坦言飾演台灣海軍陸戰隊出身的殺手，故要很打得，但當時患直腸癌的他剛完成切除腫瘤手術，休息不足，以致兩度休克暈倒入院，他坦言：「因為太攰，同埋要郁，亦係自己病完未恢復好，中氣未夠，一開完刀就即刻做嘢，仲要唱歌同拍劇，仲要係動作戲。」自此他坦言之後想盡量少拍動作戲：「如果有人搵我再拍動作戲，可能我會暫時休息先，因為真係唔需要咁搏，我又唔係想要咩獎，掌聲又唔可以當飯食，依家好多嘢睇穿咗，其實拍戲唔一定要動作戲，企喺度都可以有戲。」

抗癌成功的他現時擁有幸福美滿的婚姻，與太太經營的台灣網購生意亦順利，令他體悟到不會再搏命工作，之前亦為了健康而提前與邵氏解約，現為自由身的他透露不會把工作排得密密麻麻，雖然疫情令到登台工作取消、與太太合作的網上節目又要暫停，但享受簡樸的生活：「我依家享受慢活生活，因為我早入行，入行30幾年，試過咁多高潮起伏，又試過病，周圍飄泊，拍戲好辛苦，成日等人哋搵拍戲，我哋冇得做主動，睇化咗呢點，所以依家就自私咗好多，以自己為先，想做先做，工作唔會畀自己好搏，睇到好多朋友好搏，但搏完之後又病，最後仲走咗，所以覺得生活夠就好，我依家已好滿足。」