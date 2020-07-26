《迷網》劇透：「身騎白馬」向張慧示愛被拒

第十一集 (07/27)

張慧（高海寧飾）向司徒忠（楊 明飾）傾訴子浩（黃祥興飾）與Mary（莊思敏飾）的關係，感慨難以言喻的孤獨感，司徒忠相伴開解。世軒（容天佑飾）成功幫司徒正追求心儀對象菁（朱斐斐飾），另邊廂，文龍（何啟南飾）稱世軒的劇本得投資者賞識，世軒驚喜。美婷（陳曉華飾）制服宗耀的片段於網絡瘋傳，更被投訴打人。美婷向富全（于 洋飾）訴說司徒忠不會維護下屬，期間手機傳來一段挖苦她與富全的訊息。富全因網上抨擊被取消學校周年慶主禮嘉賓的身份，司徒忠突然現身，為富全平反。宗耀極力推銷虛擬貨幣的「掘礦機」，更出口術利誘司徒正……

第十二集 (07/28)

為籌措父親的手術費，世軒到財務公司借錢，卻被騙取巨額顧問費，碰巧遇上文龍的下屬馬基……司徒正（樓嘉豪飾）與張慧結伴看演奏會，見她心不在焉，加以安慰。其後，司徒忠接到子浩來電，被問及早前接走醉酒張慧一事……司徒正答應與菁合資買掘礦機，更為此巨額透支。宗耀在車房重遇師傅強，二人爭執，幸司徒忠及時阻止。原來司徒忠曾給宗耀改過的機會，並介紹車房工作給他，可惜宗耀屢勸不改。未幾，宗耀突然被一輛私家車截停擄走……

第十三集 (07/29)

有市民提供汽車鏡頭片段，終還美婷清白。美婷懷疑宗耀涉嫌串謀詐騙，卻未能立案。Ada做事頻頻出錯且態度惡劣，連累許大狀的婚禮統籌計劃被叫停，張慧憤怒。張慧於電話向子浩訴苦，子浩卻對張慧常與司徒忠見面耿耿於懷，張慧得悉子浩對其不信任，大怒。張慧收到「身騎白馬」的訊息感安慰，及後更互訴苦與樂。網罪科接報指宗耀的行銷手法有詐騙的嫌疑，遂到其投資發布會查看。宗耀請來美國代表出席發布會，美婷從中發現疑點……

第十四集 (07/30)

Ada得許大狀讚賞獲晉升，更被指派跟進重要工作，張慧事前毫不知情，大感無奈。夜裏，張慧想着子浩對司徒忠的誤解，難以入眠，便與「身騎白馬」（容天佑飾）聊天，重現歡顏。坊間傳出宗耀涉嫌詐騙的消息，網罪科根據線索追尋宗耀等人下落，追捕期間，被宗耀及其手下廸逃脫……宗耀一案結束，網罪科着手準備籃球賽，美婷的球技令司徒忠另眼相看，二人更聊及感情狀況。子浩在內地見客時醉酒大鬧飯局，Mary到來拆解，成功簽約……

第十五集 (07/31)

「身騎白馬」向張慧示愛，張慧拒絕其愛意。俊傑（朱敏瀚飾）處處遭Martin針對，怒極辭職，碰巧，網上保安公司的行政總裁霍天銳邀請俊傑加入。張慧收到「身騎白馬」的訊息指他照料的馬匹病重，卻籌不到醫療費，張慧憂心……世軒到鳴春堂向司徒湛請教中醫知識，碰巧遇見前來接Brenda的張慧，對她眼前一亮。碧到鳴春堂大派手信，司徒湛、雪芳大讚她大方得體。另邊廂，文員June被網上情緣騙取二十萬，絕望尋死……