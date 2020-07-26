本日日本：入住靚景別墅　望富士山浸浴

我們經常到樂天網站購物或Book酒店，但其實他們有自家的酒店，剛於本月開業的是位於山梨縣南都留郡山中湖村的Rakuten STAY VILLA富士山中湖，對象是長期住客。共有5幢兩層高的獨立別墅，設有2間睡房、一個閣樓，每幢最多可住10個住客。酒店實施「安心Stay」、「Smart lock」設施，住客Check In或Check Out都採用自助模式，感覺更自在及衞生。由於為長時間居住而設，酒店內的設備齊全，包括IH系統廚房、雪櫃、煮食用具、洗碗碟機、投影器、暖爐、按摩浴缸等。部分浴缸更可眺望到富士山，在美景下浸浴，倍覺Relax。另外更設有露台，備有戶外餐桌、燒烤爐等，可享受在戶外BBQ的樂趣。另外，其中四幢使用樂天市場的人氣家電，由即日起至9月30日只要使用後填份問卷即可獲得樂天市場折扣券。

Rakuten STAY VILLA富士山中湖

地址：山梨縣南都留郡山中湖村平野410番3

房價：每晚24,750日圓起