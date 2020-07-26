齊嬌發聲明交代離婚　前夫何猷啟火速畀Like

已故賭王何鴻燊兒子何猷啟被爆出背妻偷食，事件峰迴路轉，原來佢同太太齊嬌數月前已辦好離婚手續，而齊嬌今日已帶兩位女兒回上海娘家，有指她曾背猷啟私會富貴猛男，於香港機場解釋該男士只是以「細佬」相稱的好朋友，並表示稍後會交代事件。齊嬌安頓好兩位女兒後，在社交網發文交代與猷啟現時的情況：「致各關心我們的朋友，由於近日忙於與家人處理家裏的事情，同時亦避免為他們帶來額外的打擾，故未有對外公布我和猷啟的狀況，非常抱歉。我倆經過長時間考慮後，已經在數個月前決定辨理離婚手續。雖然我們分開，但仍是親人關係，兩個孩子的父母，我們會一起繼續為我們的孩子付出愛與責任，好好照顧他們，希望大家能給予我們一點空間，尤其是不要打擾小朋友的生活，請大家諒解，再次感謝大家的關心，謝謝。」這個聲明發出不久，前夫猷啟火速畀Like讚好，足證他們關係良好，而隨後猷啟亦有發出相同聲明。

而佢哋亦上載向日葵嘅相片，而向日葵嘅花語有「勇敢的去追求自己喜歡的生活」同埋「沈默的愛」嘅意，似乎係想暗示佢哋依家嘅情況。