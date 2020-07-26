潛水錶款　青出於「藍」

潛水錶向來是男士入手運動腕錶的首選，不少瑞士高級腕錶品牌都有其代表作，而Black Bay系列就絕對是TUDOR品牌入面最受追捧的潛水錶款。繼去年發表了黑金撞色設計的Black Bay Chrono S&G後，今年就傳承品牌運動腕錶使用藍色的悠久傳統，將海軍藍色融入本年旗艦錶款Black Bay Fifty-Eight當中，透過這枚充滿復古質感的新作去回顧經典「帝舵藍」歷史。

海軍藍新演繹

早於1969年，TUDOR推出了一款採用藍色錶面及外圈的潛水腕錶，往後於其他運動腕錶款式亦經常配上藍色設計，自此「帝舵藍」就成為品牌經典恒久的設計元素，而TUDOR潛水腕錶標誌性元素「雪花指針」亦是於同年面世。

今年全新推出的Black Bay Fifty-Eight，名字就是呼應1958年推出的潛水腕錶Big Crown（Ref.7924），設計沿襲品牌多年來的美學特色，刻意選用較細直徑錶殼（39mm）去營造復古風格，單向旋轉外圈及錶面均配上海軍藍色；所搭載的原廠機芯MT5402獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲及長達70小時動力儲存。錶面經典「雪花指針」附有Super-LumiNova夜光物料塗層，錶帶則分別可搭配「鉚釘」鋼帶、「Soft Touch」皮帶或法國百年寶號JULIEN FAURE人手製作的提花織帶，為這枚新作增添配襯「潛」力！

同場加映：揚帆出海

除TUDOR外，OMEGA及PANERAI亦不約同為第36屆美洲盃帆船賽（預計來年1月舉行）打造潛水錶。前者推出的Seamaster Planet Ocean 36th America's Cup Edition特別版腕錶，43.5mm錶殼設計，搭載Master Chronometer認證8900機芯，具備60小時動力儲存、快速調校異地時間及日期顯示功能；而單向旋轉藍色陶瓷錶圈則配襯白色及紅色液態陶瓷刻度，當中紅色部分刻度及「START」字樣正是為帆船賽開始前倒數5分鐘而設計，另白色陶瓷錶盤上則有「36th America's Cup」字樣及綴有小巧美洲盃的秒針。其防水深度達600米，並設有排氦氣閥門，限量發售2,021枚。

至於新登場的PANERAI Luminor Luna Rossa GMT，則是特別為Luna Rossa船隊打造的手錶。直徑44mm錶殼以黑色DLC塗層鈦金屬製成，低致敏性、輕巧及耐腐蝕，適合船隊成員於海上長時間佩戴。腕錶搭載品牌研製的P.9010/GMT自動上鏈機械機芯，動力儲存3日，防水性能300米；錶盤3時及9時位置分別有日期顯示及小秒盤，6時位置則印有「Luna Rossa Challenger 36th America's Cup」字樣點綴。除黑色橡膠錶帶外，更附有Ponte Vecchio黑色小牛皮錶帶以供替換。