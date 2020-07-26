馮盈盈二千萬毫宅放租恨再買樓　陸浩明落錯車嗌後悔

香港連續10年成為全球樓價最難「上車」城市之一，港人不吃不喝都要20年才買到樓，但最近新冠肺炎疫情，一度令樓巿「膠着」，後生仔一度蠢蠢欲「買」，但買樓唔同買棵菜，無綫一班藝人於新節目《我要做業主》中亦有不少買樓故事，其中已是「包租婆」的馮盈盈，與及在13年是業主的陸浩明（6號）因「落錯車」而感後悔等，他們於節目中分享其慘痛經驗和上車心得。

25歲港姐冠軍馮盈盈，去年與前度鍾文浩共同畀首期的何文田2,000萬豪宅單位已經放租，就目前樓巿，盈盈並未睇淡，她以觀望態度期待「疫」巿中露曙光，因為她正計劃努力賺錢買樓給家人住。她受訪表示：「我唔係專家，只係分享小小置業經驗，年青人買樓，其實最好做多啲功課，搵定律師了解簽買賣合約，搵定銀行做樓按，同埋準備好晒需要嘅文件，否則，當你睇到心水盤，最後因為資料或文件不足而上唔到樓，咁就嘥心機！」

問再置業會否要家人幫？她說：「自住嘅話，我偏向自己畀首期，好難話靠屋企人幫，除非同家人共住，就會問家人意見，所以我要努力工作！」問到置業有咩要求？盈盈偏愛有配套的屋苑會較有私隱：「始終都公眾人物，出入唔易被人見到，加上工作忙，想少聽到人、車聲，會靜啲，休息都好啲。」

至於12年「落錯車」的6號受訪稱：「13年喺深井有個600呎單位，後來因入咗無綫工作，返工好遠，咪賣咗，當時都賺咗6位數字㗎！幾開心㗎！但之後樓不斷咁升，所以依家一路租住單位到依家！」6號原來有計劃再上車，買一個單位自住，另一個就送給女友收租，認真24孝男友，他表示：「會睇準時機，趁疫巿執平貨！」