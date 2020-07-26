關嘉敏搵鐵罩衫扮梅艷芳：我行勻性商店都冇

跳唱組合Bingo成員Carman（關嘉敏）在疫情期間推出「粵語懷舊金曲」MV，模仿已故歌手羅文的《激光中》、張國榮的《無心睡眠》及《Stand Up》、梅艷芳（梅姐）的《烈焰紅唇》，還有陳慧嫻的《跳舞街》五首經典金曲MV的造型及舞步，串燒式向前輩致敬。Carman受訪時稱雖五位前輩推出金曲時尚未出世，但大讚前輩的歌曲好洗腦：「我屋企人係前輩嘅粉絲，細細個就聽呢啲金曲，啲歌真係好入腦，睇一次MV就會識唱同跳啲舞步，我翻拍呢幾首舊歌MV，係想講畀大家知，其實80年代嘅跳唱歌係好好聽，好永恒嘅。」

當中Carman扮梅艷芳的造型，頗嫌舞衣欠性感，她無奈說：「我已經行勻啲性商店、買SM嗰啲舖仔度搵類似梅姐嗰件鐵胸罩衫，但真係冇囉。」不過慶幸行勻整條廟街後，終於被她找到一副跟羅文在《激光中》MV，有八成似的「懷舊超」，且又借到和MV近似的舊電子遊戲舖作拍攝用。至於揀了兩首張國榮的歌曲，她說：「因為我係跳唱歌手，而佢當時最多跳唱歌，佢嘅威力大到，只要唱一句，其他人就可以接到第二句。」Carman透露計劃再推出一系列懷舊作，如翻拍經典廣告或電視劇，亦會嘗試寫劇本，望在疫情期間不斷增值自己成為全方位藝人。