疫情消退想去邊？黃碧蓮LA大解放　林夏薇法國睇夜景

全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，外遊變得遙不可及，但藝人們已紛紛訂立旅遊願望清單，期待疫情過後，安全舒適地去旅行。

藝人黃碧蓮希望與三位胞姊妹飛到美國洛杉磯重遊舊地，實行Girls trip兼異地大解放，她說：「由於家姐同兩個妹都定居加拿大，所以我哋好少見面，上年暑假係第一次四姊妹旅行，好難得有機會日日見面談心。原本計劃好四個今年再去LA旅行，但因為疫情就押後。當地陽光與海灘，同香港繁忙城市唔同，可以盡情放鬆。」

藝人林夏薇最想就係一圓去法國嘅夢想：「疫情過後我最想去法國，因為之前去幾次歐洲，好多時都係中間改變行程去唔到，好可惜，以往我去每個地方都會抽一日出嚟去博物館，因為可以睇同學好多嘢，法國當然唔可以錯過羅浮宮，亦都好想去巴黎鐵塔最高點睇夜景，聽聞好靚，仲有睇紅磨坊嘅歌舞劇，欣賞法國風情。」

而傅穎就拒絕同朋友去希臘及馬爾代夫，因為呢啲地方應該同另一半去，所以佢就想去中東等地：「我上網睇過摩洛哥啲相，覺得呢個地方好靚、好有異域風情，而且我好鍾意中東菜、印度菜呢啲香料食物。」她笑指曾有朋友提議共遊希臘、馬爾代夫等度蜜月勝地，但她都一一拒絕：「呢啲地方應該同另一半去，所以我一路留住，諗住第時結婚先去，世界咁大，我好想周圍去吓睇吓。」

譚嘉儀打算待疫情過後，就計劃去從未到過的瑞士展開浪漫之旅：「我好想去瑞士呀，因為嗰度啲景好靚，又有雪山，感覺好浪漫，最想一邊浸溫泉一邊睇雪山，（順便去瑞士血拼？）又唔會，都係睇名勝為主。」