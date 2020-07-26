賣身材破「悶」局！菊梓喬扮美人魚升呢女神

「星夢一姐」菊梓喬日前為纖體美容品牌拍廣告，期間化身美人魚騷纖腰，感覺似在海底暢泳，老闆何哲圖及品牌老闆專誠探班，Hana即識做地獻花答謝。

Hana透露今次是入行以來首次拍廣告：「幾開心！有好多造型同不同新嘗試，平時好少着得少布，不過今次纖體為主，希望女士夏天唔好懶惰。（事前使唔使Keep Fit？）有試過療程，真係幾神奇，原來瞓喺度都可以瘦！」

收「滿意價」開工

問到是否滿意廣告酬勞？Hana保持神秘，但直言很滿足：「因為有一段時間冇工開，好開心可以接到呢個工作同可以做嘢，前排困喺屋企較多。（酬勞有冇6位數字？）總之OK，係滿意價。」問到是否疫情下首個有酬勞的工作？她笑說：「係呀！今次好難得，希望盡力拍好啲，出嚟效果都滿意。」

煲劇寫歌打發時間

提到之前的代言人是鍾嘉欣和倪晨曦等女神，今次進身女神級別，是否很開心？Hana笑說：「希望可以代表唔同嘅女性美，佢哋嘅廣告拍得好靚，好開心有份參與。」她亦希望其他工作陸續有來，以及疫情早日結束：「希望大家回復原本工作、生活。（想拍多啲廣告吸金？）任何工作都好，想做番多啲嘢，覺得自己懶咗幾個月。之前喺屋企真係冇咩嘢做，煮吓嘢食、同粉絲開Live、煲劇同寫歌，啱啱寫咗首歌，亦順利錄咗，期待出嚟嘅效果。」