【想變番壞人】楊明未夠班做視帝：真係擔當唔起！

藝人楊明被網友封為新一代「警察專業戶」，繼在《鐵探》及《機場特警》中飾演警察後，又在新劇《迷網》中扮演網絡安全及科技罪案調查科的高級督察，他笑言對「專業戶」不敢當，但就很樂意接受這個稱號，並指不擔心角色重複受局限：「唔驚，我好受落，每部劇嘅警察角色都有唔同，我仲有好多紀律部隊同部門未演過。」不過，他坦言懷念昔日飾演反派：「我愈來愈想做番反派，因為發揮大啲，反派可以任做，愈壞愈唔正常就愈啱！」

楊明連續三劇擔當男主角，問到下個目標是否劍指視帝？他自認未夠班：「我真係擔當唔起，未有耐去到呢個級數，我知道自己喺演戲方面唔係有天分，要達到視帝級數，我爭好遠，所以冇諗過，最快都只係男配，但當然公司畀男一我做，我會做好佢。」他表示現時最想「演好啲戲」，因經常被批評演技生硬、欠自然及口齒不清：「我睇番《機場特警》都會反問自己『你究竟講咩呀』，今次《迷網》講對白清楚好多，希望大家見到我嘅進步。」

另外，楊明之前曾預告40歲前跟拿督千金女友莊思明拉埋天窗，還有半年就達限期的他澄清只是想，並沒有實質時間表：「我想做得傳統啲、開心啲，要有擺酒同接新娘，但疫情唔能夠鋪張，所以今年結婚機會微啲。」講到他跟思明拍拖四年以來，不時被指「食軟飯」，他稱不會將這些惡意抨擊放在心上：「我覺得兩個人開心就得，如果外界咁睇會開心咗，我覺得OK。（財政方面大家獨立？）我哋出去食飯梗係男仔畀，有時我會買嘢送畀佢，如果結婚老公都係要承擔所有開支，我覺得冇問題，婚禮都會承擔晒所有費用。（佢嘅身份令你有壓力？）冇！佢哋同普通家庭冇分別，世伯伯母冇架子、好禮貌、好照顧我，思明亦唔係外界以為嘅公主同大小姐。」