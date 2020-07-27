《半澤2》第2集死敵碰頭！大和田：你玩完 Death

日本男星堺雅人主演的神劇《半澤直樹》第二季，本月19日首播，取得22%，打破劇集於2013年播出時首集19・4%的收視紀錄，也成為今年播放劇集的收視之冠。昨晚播映第二集，劇力更是幕幕緊迫。

上集講到半澤調到子公司東京中央證券後，被委任與賀來賢人飾演的部下森山處理大型IT企業「電腦雜技集團」收購Spiral IT公司計劃，但卻被總公司東京中央銀行的證券營業部部長伊佐山泰二（市川猿之助飾演）以卑鄙手段使橫手搶走這項收購大計。半澤與森山誓要反擊，找Spiral社長瀨名洋介（尾上松也飾演）合作，但瀨名對東京中央集團毫不信任，拒絕合作。

瀨名在太洋證券的營業部長廣重（山崎銀之丞尾飾演）的建議下，增設新股圖擊破Spiral被收購，廣重並邀Fox IT公司的鄉田行成社長（戶次重幸飾演）擔任「白武士」做新股買家，但原來是伊佐山設下的詭計蠶食Spiral。

另一方面，伊佐山利用完手下三木（角田晃廣飾演）後，將之投閒置散做雜務，三木更被伊佐山羞辱，他悔悟不已重投半澤及道歉，答應助半澤向伊佐山反擊。他偷偷找到伊佐山收購陰謀資料，並告知半澤。半澤急致電給瀨名，成功阻止他簽約新股計劃，並獲瀨名信任合作向中央銀行總公司反擊。

今集有多幕高潮，市川猿之助飾演的伊佐山，繼續發揮青筋暴現的演技，香川照之飾演的大和田曉亦展現聲嘶力的演技，他與半澤在總公司仇人見面互嗆，向半澤嗆了一句：「你已經玩完了！DEATH」，更是盛氣凌人。而第3集預告，片岡愛之助飾演的金融廳檢查官黑崎將會現身，踩入東京證券調查，而在特備劇《半澤直樹2．Episode Zero》演飾演Spiral的程式設計師高坂圭的吉澤亮亦會亮相。