東方日報C1：何猷啟急發聲明認離婚

賭王三房兒子何猷啟被指背妻子偷食嫩口新歡Alice後，本報再獨家踢爆夫婦數月前已正式離婚，猷啟隨即發聲明承認，並首度開腔接受訪問，談到與Alice關係，處處維護對方。至於其前妻齊嬌與兩名女兒飛返上海娘家後，她在社交網留言：「不要去遷就委屈自己，過好每一天。」

已故賭王何鴻燊的兒子何猷啟與太太齊嬌育有兩名女兒，但近日卻驚爆他背妻偷食21歲的新歡Alice！有指二人交往了一段時間，猷啟不時帶女方出席朋友聚會。昨日本報更踢爆他與太太齊嬌數月前因性格不合而分開，並已辦離婚手續，故猷啟認識新女友後，不避嫌帶Alice與朋友見面，二人更同居於三太名下的九龍區豪宅。

齊嬌偕兩女飛上海

被踢爆離婚後，猷啟火速發聲明承認此事，並公開道歉：「因為近日家裏發生的事情比較多，不適合對外公布我和齊嬌的事，對此抱歉。我和齊嬌其實在幾個月前已經辦完離婚手續，我們雖然分開了，但仍然保持很好的親情，並將繼續為我倆的孩子付出關愛和責任。希望大家能給一點空間，不要打擾私生活，尤其是小朋友，希望大家諒解，謝謝。」而與兩女飛返上海的齊嬌，事後亦於社交網發聲明，雖然內容與猷啟的聲明大致一樣，但卻說「已經在數個月前決定辦理離婚手續」，跟前夫所指的「辦完離婚」說法不一，而她再補充：「孩子對我來說是最最重要的，Orlando（猷啟）也是一個很好的人，希望大家都不

要再去攻擊任何一方……不要去遷就委屈自己，過好每一天。」

據知，他們「離而不宣」，是因為當時賭王健康欠佳，雙方均認為不適宜宣布，加上齊嬌始終是猷啟兩女的母親，二人雖夫妻情盡，但一切仍以兩名女兒的考慮為先。因此賭王離世的訃聞及喪禮上，齊嬌仍以何家媳婦現身。至於一直有傳齊嬌與三太婆媳不和，據身邊人透露，自從細女出世後，二人關係有所緩和。有指今次二人離婚，三太沒有反對，只希望不影響孫女成長。

另外，猷啟昨日一早在機場等候，送兩名女兒與前妻搭飛機返回上海娘家。當時齊嬌被問與猷啟關係，她表示：「我哋之後會講。」提到與猛男約會，她稱對方是以「細佬」稱呼的好朋友。猷啟送別妻女後，下午約3時獨自現身尖沙咀商場，見他先去時裝店睇女裝，離開時頻頻傾電話，相信與新歡Alice交代行蹤。

當他發現記者在場時禮貌打招呼，並大方首度開腔接受本報訪問。問到離婚後心情是否已平復、與Alice如何認識、會如何向母親交代等問題，他坦言不會為離婚一事開記者會。再問三太對他們離婚反應如何、有沒有家庭壓力？他即深呼吸欲言又止，緊皺眉頭說：「啊……自己處理緊，我自己處理緊喇。」他強調前妻帶女兒返上海是一早計劃，並非避風頭：「因為疫情留喺香港好悶，都係一陣啫，計埋隔離時間應該大約一個月。細女得9個月大，搭飛機都擔心，惟有做好防疫措施，幫佢戴帽、着衫同洗多啲手。」

火速返回愛巢

當記者追問與Alice如何開始、對方是否小三等問題時，他聽到新歡名字即非常緊張，只說：「Sorry，無可奉告，我真係冇乜嘢講。」之後匆匆離開，火速返回愛巢。已發聲明交代清楚的他明顯鬆一口氣，更為Alice花心思做足準備，去超市掃貨，買了不少酒類及食品，親自下廚炮製晚餐冧新歡。

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