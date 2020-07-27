上半年最多人睇嘅韓劇？唔係《迫降》同《夫妻》

韓國53歲女星金喜愛與25歲上位女星韓素希早前於韓劇《夫妻的世界》中上演「大婆」惡鬥「小三」，涉不倫戀題材及暴力鏡頭，播映期間被列作只限成人觀看級別「19禁」，成功掀起話題，於3月至5月在JTBC熱播，結局錄得28.37%，打破當地收費電視台韓劇最高收視紀錄。

不過，據當地收視調查機構近日公布上半年最多觀眾收看電視劇排行榜，《夫妻》與「緋聞男女」玄彬、孫藝珍合演的熱播劇《愛的迫降》竟然並非No.1！由李成景、安孝燮與韓石圭合演的《浪漫醫生金師傅2》，年初在免費電視台SBS熱播，結局錄得27.1%佳績，合共16集總收看人數多達344萬6,716，砌低16集《夫妻》錄得的335萬2,475人，榮登榜首，至於同樣16集的《愛的迫降》則以333萬4,033名觀眾排第3位。

此外，南宮民擔正以棒球為題材的電視劇《Stove League》，以277萬觀眾排第4位；朴敘俊孭飛的人氣劇《梨泰院Class》以260萬觀眾進佔第5位；趙正錫主演的《機智醫生生活》贏盡口碑，以239萬觀眾位列第6位。金慧秀與朱智勛合演的《Hyena》錄得192萬觀眾排第7位，而「長腿Oppa」李敏鎬退伍復出劇《The King：永遠的君主》收視未如理想，亦有159萬人捧場打入十大，進佔第8位。