周華健唔怕樂壇新力軍：諗計討好所有觀眾

台灣在疫情受控下，歌手已陸續回復舉行演唱會，第11屆超犀利趴音樂祭將於8月22、23日在台北小巨蛋舉行，今年演出單位陣容強勁，包括天團五月天、周華健、劉若英、韋禮安、宇宙人等。

縱橫樂壇35年的周華健首度參加這個音樂祭，去年他推出的《少年The Younger Me》專輯一舉入圍金曲歌王，五月天主音阿信也曾封他為「會走路的錄音帶」、「會走路的黑膠唱片」，面對超犀利趴的新生代勢力來襲，他說：「年輕的（觀眾）交給五月天和其他年輕歌手，年長的交給我，找我來就是要顧好這一塊吧！不過，我很貪心，會想辦法討好所有觀眾，不只是年長的。」已在構思歌單的他，強調「不管你是為誰而來，相信不會讓你失望」。

創作才子界的「聲」友會，包括韋禮安、蕭秉治和鼓鼓（呂思緯）齊聚，三度征戰的韋禮安上回在超犀利趴大玩電音騷饒舌，今年他攜睽違四年發行的第五張創作專輯《Sounds of My Life》回歸，他興奮地說：「很久沒有大型公開演出了，一回來就是這種大型的、正式，且又是在小巨蛋，所以既期待又興奮可以唱。他一接到邀約後，便開始構想表演內容，預告將帶Band演出，並準備了從未表演過的歌曲，驚喜獻給台下樂迷，請大家拭目以待。