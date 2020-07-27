再見亦是朋友！周迅同前度組「亞洲大媽」闖樂壇？

內地女星周迅和張亞東日前出席內地音樂節目時，兩人聯同大張偉及馬東在自己的名字各取一字組成「亞洲大媽」組合，令樂迷大叫可愛，而周迅更獻唱了一曲《天涯歌女》，有歌迷指她唱功出眾是「因演戲而耽誤了歌唱事業」的藝人。

不過有心水清的歌迷表示對周迅和張亞東「合體」感意外，更聯想到王菲、李亞鵬、瞿穎、竇靖童、朴樹之間錯中複雜的關係圖，皆因張亞東是王菲御用製作人，另一身份則是瞿穎的前度男友，而周迅和李亞鵬又曾拍拖，恰巧當年正是傳周迅介入瞿穎和李亞鵬的戀情，其後李亞鵬娶王菲為妻，三女曾愛上同一個男人。

在王菲事業上，前夫竇唯和張亞東擔任重要角色，張亞東還一度成為了竇唯與王菲的「準妹夫」，與竇唯之妹竇穎頻傳婚訊，不同於竇唯因為婚變，淡出王菲的音樂世界，但張亞東就算和竇穎分手，但彼此仍保持音樂夥伴的關係。

王菲曾形容張亞東是「合作親密的普通朋友」，由於彼此信任，王菲女兒竇靖童投身樂壇後，張亞東也曾幫竇靖童把關音樂作品，成了母女們的好朋友。另外，周迅和張亞東的緣分來自朴樹，還未爆紅的周迅與還是新人的朴樹一同主演高曉松執導的電影《那時花開》，兩人因此片互相欣賞。