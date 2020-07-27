同徐睿知感情再有阻滯？金秀賢知殺母兇手身份爆喊

退伍一年的韓星金秀賢黟拍女星徐睿知主演的tvN劇集《雖然是精神病但沒關係》，昨晚播出第12集，承接上集劇情，金秀賢與徐睿知復合後，徐睿知不時向金秀賢表達愛意，當看到在店舖內玩耍的小朋友時，徐睿知便對金秀賢說自己最討厭小朋友和小動物，又說：「我唔會幫你生仔，你唔好期待。」當二人到超市購物時，徐睿知又突然向金秀賢說：「如果係生得似你嘅仔都幾好，咁就生一個小朋友啦。」

而金秀賢患有自閉症的哥哥吳正世跟精神病院院長憶述小時候親眼見到母親被殺的過程，並說兇手戴着有一大一小蝴蝶的襟章，金秀賢便想起看過徐睿知兒時與母親的合照，她的母親胸前掛住兩隻蝴蝶的襟章，金秀賢得知殺死其母便是徐睿知的母親後大感震驚。

徐睿知不知道男友正為母親的事而感到苦惱，到醫院關心金秀賢的傷勢時，卻發現對方似乎有心事，當金秀賢裝作鎮定時，徐睿知便說：「我哋聽日去影家庭照啦，正式去影先係真正咁成為一家人。」金秀賢便發火叫徐睿知離開。

金秀賢其後向院長講出殺死母親的人便是徐睿知的事實，並爆喊說：「我寧願咩都唔知道，咁樣太殘忍了吧，我依家先開始覺得呼吸到，先開始想好似其他人咁生活。」他又希望徐睿知不要知道這個事實，不想她承受這種痛苦。

而到了拍攝家庭照當日，因為金秀賢未能起床，徐睿知便提出改天再拍，令吳正世大感失望，徐睿知便提議兩個人先去拍，其後金秀賢穿上西裝型爆現身，趕及與徐睿知及哥哥吳正世影家庭照。

昨晚一集《雖》的上下兩部分別錄得5.145%及5.264%，平均收視比上集上升近0.1%，在有線台同時段節目中稱冠。而在下一集預告中，徐睿知看到兩隻蝴蝶的襟章，並對金秀賢說：「喺呢個家裏面，有冇我呢？」似乎知道母親便是殺死金秀賢母親的兇手，含淚離開，金秀賢立即上前挽留，未知兩人能否克服今次難關。