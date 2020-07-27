自虐之極致！玩透明砌圖

小朋友放暑假了，但疫情期間不可以到處走走，天天在家對着手機、電腦「各自為政」，實在不太健康。其實在家也可以玩得多姿多采，形形色色的益智遊戲既可以鍛煉腦筋、消磨時間，又可以成為親子活動增進感情，何樂而不為？砌圖 相信好多人都玩過，各種複雜的圖形真是砌到眼花，那透明的砌圖 又會不會令難度升級呢？

網上有商家推出「透明砌圖 」，完全沒有圖案可以參考，全憑形狀去砌。隨盒附送一張安裝圖，放眼看過去只覺得它們長得一模一樣，全透明的設計連正面和背面都只好全靠「推理」，晶瑩剔透的砌圖 ，真是超級考驗玩家的邏輯思維、耐性和判斷力。