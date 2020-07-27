自虐之極致！玩透明砌圖
2020年07月27日 12:00
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網上有商家推出「透明砌圖 」，沒有了令人眼花的圖案，難度升級？（互聯網）
小朋友放暑假了，但疫情期間不可以到處走走，天天在家對着手機、電腦「各自為政」，實在不太健康。其實在家也可以玩得多姿多采，形形色色的益智遊戲既可以鍛煉腦筋、消磨時間，又可以成為親子活動增進感情，何樂而不為？砌圖 相信好多人都玩過，各種複雜的圖形真是砌到眼花，那透明的砌圖 又會不會令難度升級呢？
網上有商家推出「透明砌圖 」，完全沒有圖案可以參考，全憑形狀去砌。隨盒附送一張安裝圖，放眼看過去只覺得它們長得一模一樣，全透明的設計連正面和背面都只好全靠「推理」，晶瑩剔透的砌圖 ，真是超級考驗玩家的邏輯思維、耐性和判斷力。
有別於一般砌圖 的紙質設計，這款砌圖 以亞加力膠製成，防水、耐用，可以給玩家無限次「復活」。這款砌圖 由108塊至300塊都有，價格由US$12.99（約HK$101）至US$18.99（約HK$148）不等，不知你想挑戰哪個級別呢？有興趣的朋友可以到 https://amzn.to/2E7Q3ym 了解一下，放心，網站不是透明的。