開箱男︰LEGO任天堂灰機　神還原勁好玩

LEGO與任天堂今年搞作多多，但首輪公布的Super Mario盒裝被評為太過「細路向」，一眾Kidult未必畀Like！正當大家以為銀包可以喘息，這時兩大單位竟然合作推出核彈級作品，也就是今次開箱的任天堂灰機「71374 Nintendo Entertainment System」！

1:1重現經典

所謂灰機，即當年紅白機的北美版俗稱，這次LEGO就以這部神級遊戲機作為藍本，並把它1:1還原過來。全套共有2,646塊零件，說明書有兩大本之多，分別用來砌出主機及電視機部分，總步驟達到561個，樂趣不會比砌Technic系列少。

主機基本上由大量灰色長形磚砌成，要用的變形磚不多，整體上不難砌，而且砌成後的形狀、顏色、大小都幾可弄真。個人最Buy是大量Detail位都沒有錯過，例如利用印刷件造出POWER與RESET掣，又用1x1圓柱磚造出連接介面等。手掣的外形、手感像真度更是極高，仲有齊十字掣、AB掣、Select及Start掣，齋摸都好有Feel！

如實可「讀帶」

遊戲帶由大量平面磚組成，《孖寶兄弟》圖案是貼紙，並刻意縷空下方金手指位，好讓玩家們重溫當年的「吹帶」動作。而遊戲機仲識「讀帶」，只要揭開上蓋再推入遊戲帶即可，推時更有少許阻力，扮到似模似樣，老Game迷玩落一定感動死。

電視更精彩

主機神還原，顯像管電視更加精彩，這部分用到的零件極多，砌成後高22.5cm、寬23.5cm、深16cm，並分別由外殼、捲軸畫面及四腳支架砌成。畫面呈現的是8-bit《孖寶兄弟》，點陣式Mario、問號磚、蘑菇怪、龜殼、白雲全部人手砌出，不過最抵死是連序號貼紙都有埋，型號更是這副LEGO的編號「71374」，相當有心思。

除了外觀超級懷舊外，電視更內藏機關，只要攪動旁邊把手，遊戲畫面便會橫向式捲動，摸擬打機過程。若然把LEGO Mario內的電子Mario放上機頂，更會同步播放經典的背景音樂，十分過癮！

LEGO 71374 Nintendo Entertainment System將於8月1日在香港上市，據知今次貨量充足，大家毋須心急用炒價入手。