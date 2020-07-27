登頂出身汗　唐韋琪孖16歲徒弟行山遇野豬

歌手唐韋琪（Vikki）與16歲徒弟張若希昨日（26日）上山避炎，意外遇到一群非常可愛的行山「稀客」，一隻野豬媽媽帶領着幾隻野豬BB散步，若希興奮大叫好溫馨，更讚豬媽媽好有母愛。

兩人完全唔驚野豬襲擊，近距離跟可愛小豬合照，若希開心說：「行山時不時會見到野豬出現，但豬媽媽同豬BB就第一次見，其實佢哋（野豬）好善良，拍照時，豬媽媽一直喺側邊昅實，保護住自己啲仔女，好有母愛呀。」Vikki則指野豬本性善良，喜愛人類，人類不要攻擊牠們。

Vikki一向有行山習慣，近期因停課，所以帶埋若希一齊行山訓練心肺功能及練氣，為了避開下午行山者高峰時間，昨晨大清早8時開始登山，若希已愛上行山，雖然過程都有辛苦，但登頂後出一身汗非常舒服完全減壓，她並分享在大熱天時行山心得：「我會帶條濕毛巾搭喺條頸散熱，仲有行山杖同幾樽水，最好選擇早上，避開陽光猛烈嘅中午以防中暑，Vikki姐姐好好，每次都會為大家準備生果好似雪梨，有鹽分嘅糖，朱古力畀大家補充體力！不過提醒行山者記得自己垃圾自己帶走。」

Vikki表示好多行山者都好自律戴口罩，而她們都是戴着口罩行山，只是上到山頂沒有人時，就會除下來唞下氣及抺汗，也會趁無人時才除口罩拍照，她們亦叮囑行山者更換的口罩不要隨地掉。