啤梨返新城復咪出動三寶：公司未試過咁清新

新城電台上周有員工確診新冠肺炎後，不少DJ都留家工作避疫，DJ啤梨（葉文輝）今日回電台「復咪」為節目「全民必BUY」進行直播。啤梨做足防疫措施，以帽子、口罩及手套上陣，他接受訪問時稱已有五天沒有回電台上班：「之前都係喺屋企用電話做直播，我個節目有另一個拍檔思敏，我今日返電台，就輪到佢用電話直播，因為想盡量少啲人。（依家輪班？）盡量減少人手，幕後人員都係。之後輪到思敏返公司，我喺屋企直播，至於幾時變番正常就等公司安排。」

啤梨坦言大家對他返工都甚為緊張：「我自己唔係好擔心，我同所有香港人一樣，自己出街會好謹慎，我本身個人都好謹慎，今日戴咗帽、手套同埋用啲勁啲嘅口罩，原本想着雨褸，但太熱。我返公司好安心，因為公司做咗消毒，好乾淨，反而出街壓力大啲。我覺得公司好清新，咁耐以來未試過，我聞到一陣消毒味，公司唔止消毒咗一次，每個角落都好清新。（你做節目有冇戴口罩？）疫情以來我都一直有戴口罩，冇試過除口罩開咪。」他指自從發生疫情後，每次開咪前都會用消毒酒精抹控制台，今日送了手套給十多名控制台員工。

問到太太是否十分擔心他，他笑言自己猶如要去外國讀書一樣，太太不停吩咐他帶齊防疫用品：「佢不停問我帶咗呢樣、帶咗嗰樣未，佢提咗我好多次，我返工嘅抗疫包可以用幾日。依家唔使同太太分房瞓，之前我個檢測報告未出時就佢瞓房，我瞓廳，不過我考慮之後做多次檢測。」