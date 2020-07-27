潔臣光自潔納米塗層　長效防護與社會齊心抗疫

【特約報道】7月中旬，本港迎來新一波2019 新冠肺炎爆發，社區內個案不斷上升，更有近半個案未能追蹤到源頭，加上大部分打工仔仍要外出上班，交通工具、食肆等必須接觸的場所便成為傳播病菌的媒介。事實上，社會上仍有不少地區、組織和場所缺乏資源進行消毒防疫，令弱勢社群備受忽視。

惠澤社會 共同抗疫

近日疫情愈趨嚴重，令社會上人心惶惶，潔臣光自潔董事聯同一班員工近日分別到傷殘人士組織香港復康力量，以及為地區服務的荃灣明愛社區服務大樓進行義務噴灑，務求讓社區內不同的社區組織都得到支援，讓中心內的員工及服務受眾安心。

一次噴塗 半年有效

是次義務社區噴灑由香港政府註冊非牟利組織「香港創科匯可持續發展協會」與香港潔臣科技控股有限公司合作進行，採用香港本地研發的光學納米消毒液，為兩間機構進行義務噴灑，包括機構內的活動室、禮堂、洗手間及員工辦公室，而所噴灑的光學納米消毒液亦已取得認證，兼且能夠持續有效達6 個月時間，為噴塗的空間取得足夠的保護。令機構受惠的同時，既保障服務使用者安全，亦令員工安心上班。

家居消毒 環保方便

透過噴灑潔臣光自潔納米液，在辦公室、家具加上消毒塗層，在自然光或者室內燈光下都可以自動發揮作用，殺菌、抗病毒（包括金黃葡萄球菌、大腸桿菌、流感病毒以及2019 新冠病毒等）的同時，還可以除甲醛、消臭及淨化空氣，為空間內使用者及職員提供最完善的保護。同樣，噴灑光學納米消毒塗層絕對可以應用於市民的日常家居，讀者可以購買樽裝潔臣光自潔納米液在家中自行噴灑，為家人做足防範保護。

在家中自行噴灑，在自然光或者室內燈光的照射下，光學納米液便能自動發揮效力，噴灑在所有家具、地氈、窗框扶手等，為家人提供安全的生活環境，防範病菌入侵。

企業認可 大眾支持

過去兩個月，潔臣科技控股有限公司不但為學校、長者院舍和教會組織進行義務噴灑，得到非牟利機構的信任，同時，亦有大家認識的商業機構如華潤集團、香港航空等選擇支持本地科研、為香港社會共同努力的潔臣光學納米液。為香港齊心抗疫、貢獻社區。