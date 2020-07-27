【娛刺撈飯】聲勢輸城城阿Sam　因為Eason太過....

「歌神」陳奕迅(Eason)早排搞咗個網上慈善直播音樂會，之不過可能因為已經係「第三啖湯」，加上香港出現疫情第三波爆發，中國、日本又出現水災，香港人好多嘢煩呀，搞到Eason個騷嘅受關注程度，同之前嘅許冠傑、郭富城相比好似差咗啲，甚至連網絡洗版都唔多覺有，咁事實係邊度出咗問題呢？

咁就要先由Eason音樂會嘅舉行形式講起嘞。首先呢個騷係分「日出騷」同「日落騷」嘅，既然唔少香港人鍾意用「英文操作」，咁各位鍾意嘅話，用愛情電影《Before Sunrise》、《Before Sunset》嚟稱呼都OK㗎。因為「日出騷」雖然只係唱咗大約20分鐘，而且報道話由於疫情緣故，為免喺街頭唱現場，會引發人群聚集圍觀，所以改成錄播。不過呢個騷都照原定喺一大清早、06開播㗎。

「今晚11點你會做啲乜嘢？」就好難話得埋啫，但朝早6點就應該易答啲。冇錯係有好多職業司機已經開緊工，唔少食肆員工忙到飛起添，但有更多嘅香港人仲瞓到「鋸鋸」聲囉，呢個係不爭嘅事實。

咁你話陳奕迅係咪藝高人膽大先？香港出名多夜鬼，煲劇、玩手機，冇四、五點都唔捨得去瞓，Eason偏偏就揀06開騷，你要知醒睇即場嘅，咪早啲瞓囉，你今晚早咗瞓，聽日仲頂唔頂到咁夜呢？睇吓！Eason幫香港人行出第一步，改善夜瞓壞習慣呀！

就算Plan A太理想化啦，Eason都用Plan B點醒各界，事關網絡世代，好多嘢可以事後睇番啫，唔使急在當下嘅，你睇！Eason令人學識咗放低一啲無謂嘅執着，嘩！你話係咪應該唱番首《謝謝儂》先？

仲有喎，郭富城之前搞網上慈善演唱會，無論事前綵排，抑或開騷當日，都有傳媒採訪，結果話題由「百位舞蹈員戴罩演出」到「城城妻女撐場激罕合照」，總之Keep住有話題，炒熱個氣氛；反觀Eason呢？「日落騷」只係安排記者採訪拜神嗰part啫，想入紅館on show嗰陣影場內？No嘞！如果用之前嘅睇法，歌神實在係忽略咗marketing嘅重要性。

但各位先生、女士，今時唔同往日嘞，當專家呼籲市民減少外出聚會、大型活動可免則免，仍然有唔少人當耳邊風，呢個時候Eason就負起藝人、偶像嘅責任，好好教育社會！係人都知啦，紅館坐萬二人都仲得呀！「日落騷」台前幕後加埋記者唔通會有一千人？咁大個場區區百零人咋，Eason都認為博唔過呀。因為防疫係唔可以鬆懈，謹慎係最重要，Eason實在係以生命影響緊生命！

咁當然啦，即係好似汪明荃喺TVB節目《娛樂大家》玩「Liza Magic」咁之嘛，去到個節目做完幾世耐喇，仍然睇唔出箇中竅妙，仍然如在夢中嘅大把人啦。真正嘅藝術家，凡夫俗子邊有咁易睇得明呀？所以呢，問題唔係出喺「Eason Magic」，係出喺睇唔穿當中竅妙嘅人囉！