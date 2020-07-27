鄧達智仲未入到醫院　配偶入住駿洋邨隔離

香港名設計師鄧達智於本月24日初步確診新冠肺炎，等了超過48小時仍未送院，現時在家中自我隔離中，不過其醫生伴侶陳梓欣（Clement）雖其深喉唾液檢測呈陰性，可是因和鄧達智是親密接觸者關係，故昨日收到衞生署通知，今日要入住駿洋邨檢疫中心接受隔離，預計至8月2日為止。

Clement接受訪問時表現無奈：「唔使住夠14日，因為係同親密接觸者最後一日接觸開始計，之前已經過咗7日，所以喺駿洋邨唔使住足14日，但我覺得咁嘅安排好無謂囉，只係法例規定，我就要遵守，好在呢度冇冷氣都有風扇，我仲帶咗鄧達智本書嚟睇，之前只係睇圖，依家可以慢慢睇。」

Clement再拍片交代在駿洋邨檢疫中心內的情況：「喺呢度定期自己度體溫，唔正常就話畀當地嘅人聽啦，呢段時間大家齊抗疫要做好幾樣嘢，（保養好）身體、瞓得好,有足夠嘅睡眠，食物方面就吸收不同嘅營養啦，自己都帶咗啲果仁、生果，另外有啲書要睇啦，一切都幾好，多謝大家關心。」

至於鄧達智在電話中有點勞氣說：「因為好多人打畀我，加上我嘅工人姐姐下晏都要入住駿洋邨。（牽連到咁多人係咪感抱歉？）冇話抱歉，冇話邊個傳（病毒）畀邊個，我同佢一齊接受檢查，只係我中，佢唔中啫。」他亦承認為「被困」家中而不開心：「冇得見人，唔可以過正常生活，我出街都一定戴口罩，只係上鏡先戴唔到口罩啫。」至於連工人姐姐都要被送駿洋邨，問到誰送食物給他？他說：「仲有元朗親人，佢哋每日放啲嘢（食物）畀我自己食。」

講到徐小鳳因早前同他食飯，令對方不斷收到慰問電話，最後更不再接電話一事，問他會否對徐小鳳特別感不好意思？他說：「我唔可以同小鳳姐講對唔住，因為邊個傳邊個都唔知，要抱歉係對疫情，唔會抱歉邊個人。」