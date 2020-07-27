Minah自爆受欺凌後暈倒　前隊友Sooyeon發文表示擔心

繼早前韓國女團AOA前成員珉娥自爆遭隊長智珉欺凌長達十年後，另一女團I LUV的21歲前成員Minah最近在個人節目中暗示在隊內受欺凌，令她患上抑鬱症及失眠，其後更自爆在漢江試圖自殺獲救，又唱衰前隊友，指有未成年成員飲酒及與年長10年的男人上床，而WKS ENE事務所就強調否認有成員欺凌Minah，更反指Minah散布謠言傷害成員，要求她向成員道歉，而Minah的母親上周五指女兒暈倒入院，希望大家停止對女兒的惡意留言及猜測。

而繼成員Gahyeon發文對Minah散布有關成員欺凌的謠言感到委屈後，Sooyeon今日亦透過Gahyeon的社交網發文回應事件：「雖然7個人的I LUV未能一起走過很長的時間，但那段時間大家都感到幸福和享受，不過卻因為現時的狀況而令7個人在一起的所有瞬間也變得負面，我感到很傷心和痛苦。」

Sooyeon又公開與Minah的對話記錄，指認為在作為I LUV的成員時，最Friend的成員便是Minah，當她最初聽說這件事時，曾以為對方經歷過她並不知道的事，但後來Minah卻不斷改口及說出很多過火的言論，令她難以相信對方，她又指現時很擔心Minah的健康狀況，而自己也因為此事而受到打擊，希望大家停止猜測，最後又對Minah說：「請你停止吧，我好擔心你。」