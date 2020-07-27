靈感煮意︰【湯渣變西餐】酸辣意粉

生活已經很大壓力，所以省錢都要懂得哄自己開心，至少我是這樣想，否則人若不快樂，怎有動力每天起床工作和照顧家人？今集的《靈感煮意》，我以「開心慳家」為主題，設計了一道用湯渣變出來的意粉，食譜中的用料都能在超市找到，其中的Passata是一款意大利家庭常用的番茄糊，多存放在意粉和意粉醬的貨架。希望這道用湯渣做出來的意粉，可讓各位在暫時去不到餐廳吃飯的生活之中，都能在家享受到一頓西餐，跟家人過一個開心的晚上。

材料 （2人份）

意粉 100克

水 一煲

海鹽 適量

湯渣豬肉 隨喜好

湯渣紅蘿蔔粒 約1碗

橄欖油 1~2茶匙

蒜頭 1~2瓣

指天椒 1隻

日本清酒／白酒 3湯匙

意大利番茄糊Passata 350克

糖 1湯匙

芝士邊 2條（亦可適量加巴馬臣芝士）

意粉水 約3湯匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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