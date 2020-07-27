靈感煮意︰【湯渣變西餐】酸辣意粉

2020年07月27日 16:15
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    酸辣意粉（作者提供）
    生活已經很大壓力，所以省錢都要懂得哄自己開心，至少我是這樣想，否則人若不快樂，怎有動力每天起床工作和照顧家人？今集的《靈感煮意》，我以「開心慳家」為主題，設計了一道用湯渣變出來的意粉，食譜中的用料都能在超市找到，其中的Passata是一款意大利家庭常用的番茄糊，多存放在意粉和意粉醬的貨架。希望這道用湯渣做出來的意粉，可讓各位在暫時去不到餐廳吃飯的生活之中，都能在家享受到一頓西餐，跟家人過一個開心的晚上。
    材料　（2人份）
    意粉　100克
    水　一煲
    海鹽　適量
    湯渣豬肉　隨喜好
    湯渣紅蘿蔔粒　約1碗
    橄欖油　1~2茶匙
    蒜頭　1~2瓣
    指天椒　1隻
    日本清酒／白酒　3湯匙
    意大利番茄糊Passata　350克
    糖　1湯匙
    芝士邊　2條（亦可適量加巴馬臣芝士）
    意粉水　約3湯匙
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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