【香港估估吓】邊首歌令Eason第一次包攬四台冠軍？

今天是陳奕迅（Eason）的生日，恭喜恭喜！呢位於90年代中憑奪得新秀歌唱大賽冠軍而成功出道嘅男歌手，音樂成就出色，曾在多個亞太及華人地區獲得音樂獎項，包括3次獲得「金曲獎」最佳國語男歌手獎、連續13年（2005~2017年）獲得十大中文金曲「最優秀流行男歌手大獎」等等，另外，2005年推出嘅專輯《U87》更被《時代雜誌》評為當年亞洲五張最值得購買的專輯，非常厲害。

講到Eason嘅經典歌，可謂多不勝數，諸如《幸福摩天輪》、《K歌之王》、《Shall We Talk》、《明年今日》、《夕陽無限好》……當中有不少歌曲更奪得四台冠軍。考考大家，邊首歌令Eason第一次包攬四台冠軍？

答案是《天下無雙》，收錄於1998年發行的專輯《我的快樂時代》，由柳重言作曲，林振強填詞，而有關專輯更讓Eason初次奪得首個樂壇大獎—「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，成功上位！還記得數年前Eason獲英國母校Kingston University頒授榮譽博士學位時，他於典禮上即席清唱《天下無雙》，反映歌曲對他的重要性。