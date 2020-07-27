甜筒小風扇 送風又飽「口福」

炙熱的太陽高高掛在天，相信大家都準備了不少消暑神器。各大神器中，外用的小風扇和內服的雪糕，應該是不少人的熱門之選。不過，今年的夏天有點不一樣，邊走邊吃對於戴着口罩的我們來說，未免實在太不方便，也不合衞生。既然我們只能寄冷於小風扇，那不如買一個甜筒造型的，來一個望「筒」止渴，還可以滿足一眾夏日要收身的女生呢！

SwitchEasy推出了一款「SwitchEasy Gelato 便攜式甜筒風扇」，以色彩繽紛的甜筒為造型設計，一共有朱古力、抹茶、櫻桃、杧果和士多啤梨五種「口味」，賣相相當吸引！甜筒風扇設有獨特的槽位設計，可搭配隨附的可調節掛繩一起使用，既可手持亦可掛頸直吹，解放雙手都仍然可以享受涼風。