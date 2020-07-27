甜筒小風扇 送風又飽「口福」
2020年07月27日 17:15
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SwitchEasy以甜筒為造型的便攜式風扇，可手持/掛頸使用。（互聯網）
炙熱的太陽高高掛在天，相信大家都準備了不少消暑神器。各大神器中，外用的小風扇和內服的雪糕，應該是不少人的熱門之選。不過，今年的夏天有點不一樣，邊走邊吃對於戴着口罩的我們來說，未免實在太不方便，也不合衞生。既然我們只能寄冷於小風扇，那不如買一個甜筒造型的，來一個望「筒」止渴，還可以滿足一眾夏日要收身的女生呢！
SwitchEasy推出了一款「SwitchEasy Gelato 便攜式甜筒風扇」，以色彩繽紛的甜筒為造型設計，一共有朱古力、抹茶、櫻桃、杧果和士多啤梨五種「口味」，賣相相當吸引！甜筒風扇設有獨特的槽位設計，可搭配隨附的可調節掛繩一起使用，既可手持亦可掛頸直吹，解放雙手都仍然可以享受涼風。
風扇內置1200mAh 電池，提供大，中，小三檔風速，根據使用風速的不同可連續使用2至6小時，帶上機都沒有問題。採用低音降噪設計、升級空氣力學設計，有效降低風阻，同時扇葉較大，風量更多，而充電接口是Micro USB，方便易用。這個集合了兩大消暑神器的小風扇，售價為HK$128，可以到網站 https://bit.ly/30FZwoc 看一看。