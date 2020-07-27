陳豪夜蒲冇女埋身：講就無敵做就無力

藝人黎耀祥與陳豪接受林盛斌（Bob）與伍詠薇主持的邵氏兄弟節目《Tiger's Talk》訪問。Bob笑謂兩位「視帝」的共通點是頭大發展得特別好，拍古裝因頭套要訂造，好處可以有新頭套。祥仔說：「我頭係好大，着數又唔覺，我反而恨頭細，人哋成日話我個頭逼爆個鏡頭，叫我遠少少。」陳豪則說：「同蔡少芬拍《洛神》時，我又大又肥，成200幾磅，一打橫個人，蔡少芬個頭即刻感覺細咗。」

伍詠薇認為兩位貴為視帝發展不一樣，祥仔訓練班慢慢捱出頭，陳豪由模特兒到影圈再轉型拍劇，成名之路較平步青雲，陳豪說：「都算係，冇祥仔捱得咁緊要，不過都要花時間，都要做啲配角，慢慢先有大機會，試過拍電影一句對白都冇。」講到最窮日子時，陳豪說：「做模特兒時代幾搵到錢，不過，有心做演員，但喺影圈唔太吃香，開始冇嘢撈，試過一年都冇工開，完全冇收入，惟有卡數冚卡數，差不多有成十萬卡數，但我唔會問屋企人拎錢。」

陳豪自爆拍攝電影《晚九朝五》的年代，幾乎一星期蒲足五晚，後來突然醒覺，他說：「好似一盞射燈照住你，醒覺咁樣好浪費時間，係時候為人生做番啲嘢，於是就180度轉變，之後冇再踏足夜場，好努力為人生拚搏。」被問到是否多女埋身﹖他說：「想係咁想，但永遠都空手而回，講就無敵，做就無力。我唔會爛醉嘅人，主要係跳吓舞，自己溝唔到女咪睇人溝女，每個人都要花段時間去認識自己，後來自己先知根本唔鍾意呢啲生活。」

祥仔則謂自己不愛夜蒲，人生只去過一次Disco，慶幸由TVB開始有穩定月薪，加上120個騷錢，收入穩定，加上量入為出，未試過冇飯開的日子。

伍詠薇稱拍檔過的演員中，以羅嘉良「萬歲」最闊綽，而祥仔說：「有位女演員唔係返嚟拍劇，有一日外景放午飯，搵咗間名牌酒樓，補幾千蚊出嚟食都冇詐型，佢咪就係袁詠儀囉。當年張衞健最興喺餐廳放低幾千蚊喺度，直接扣數唔使次次畀錢埋單，好有型！」