5位前新聞小花新動向　離巢後更精彩！

各有各精彩！

無綫新聞主播有樣有學歷，同香港小姐一樣美貌與智慧並重！唔少主播離巢後前途更光明，唔係升呢做副總裁，就嫁個有錢人，無綫果然好腳頭！

陳嘉倩

陳嘉倩大學主修英文，未畢業已在港台工作，然後轉到now新聞部，2014年加入無綫後發展機會更廣，先後主持天氣報告、新聞報道、國際時事節目，2017年宣布離開並重返校園修讀香港浸會大學國際新聞文學碩士課程。

周嘉儀

周嘉儀修讀浸會大學傳理學院廣播新聞系已加入無綫做實習記者，畢業後留任一年，2005年成為新聞主播擔任多個重要時段。2015年離巢，現時於金融集團市場拓展部任聯席董事，不時於社交網分享運動日常。

蔡雪瑩

蔡雪瑩2010年開始擔任主播，為無綫效力4年，離巢後曾任職會計師樓公關，其後自由身接司儀及代言工作，又在金融集團資本管理部門工作。2016年下嫁上市公司太子爺朱威霖，不時出入馬場，現為兩仔女之母，與前主播林燕玲（小飛俠）開設網店賣健康食品，生活無憂。

黃婉曼

黃婉曼2006年加入無綫，憑34E豐滿上圍，加上「跳出香港」跳脫台詞報告世界天氣出位，期間兩度離開及回巢，2011年轉到now工作，直到2014年下嫁會計師老公馮柏基，誕下兩女，現時為麵包店老闆，大小事務落手落腳打理。

黃紫盈

「淚眼小花」黃紫盈2010年加入無綫，有傳與另一主播張文采不和，令其受委屈直播時邊流淚邊報道。2013年離巢後先後多個收費電視及網絡平台擔任旅遊、美食及時尚生活主持，今年更開設酒業公司，推廣酒類產品、甜品等，成為商界女強人。