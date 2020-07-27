踩界做攝影師！胡曦文即興為陳約臨操刀影靚相

商界女強人胡曦文（Christy）賺錢叻外，原來揸相機更掂，日前曾獲選「亞洲皇后」的好友陳約臨（Kelly）到訪其Studio，兩女Girls Talk期間，Kelly看見由Christy擔任封面女郎的靚相時大表羡慕，Christy即興攞相機為她拍攝一輯唯美寫真的造型照。身穿吊帶背心的Kelly和Christy走上天台，在好友的鏡頭下大擺甫士，Kelly騷胸半露，盡顯其最真的性感美。

Christy受訪時表示：「今次做攝影師純屬無心插柳之作，我哋係冇預計要影相嘅，其實我位攝影師都在場，不過同攝影師調轉咗角色，我負責影，佢就做我助手囉，睇完相之後，攝影師都話我影得靚，仲話覺得自己份工危危乎。」

她又大讚Kelly是一流的模特兒，擺甫士夠自然又具個性，完全配合到攝影師要求，更稱第一次見面已「愛」上Kelly：「佢好開朗、好健康，好鍾意佢好黑嘅靚皮膚，成日笑好陽光，尤其對眼好有性格。」Kelly表示平時較鍾情型格飾物，但佩戴Christy所設計的綠色手表，有種煥然一新感覺：「成個造型係比較優雅，女人味又多啲，我同佢拍攝嘅過程都好開心。」