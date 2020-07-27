《殺手》劇透：向茜同喬星講分手

第二十一集 (07/27)

喬星（陳豪飾）不忿被祥法（李成昌飾）威脅，向茜（李佳芯飾）深明喬星不會於此時退休，遂向他提出分手。祥法打算拍下喬星殺人的證據，喬星機警悉破。為了得知祥法對啟揚（謝東閔飾）的下一步，閻武（黎耀祥飾）不斷參與天紅的應酬，淑嫻（江美儀飾）主動代替其位置。森森（高海寧飾）自薦到台灣找雅雯（江嘉敏飾），跟蹤目標人物時被發現，向茜及時出現營救。她們找到雅雯，此時卻再遇險……

第二十二集 (07/28)

喬星未能從祥法口中得知雅雯所在，求閻武幫忙。素之（麥明詩飾）發現啟揚被祥法打傷，啟揚阻止她報警。玉鳳（吳業坤飾）懷疑喬星是殺人案的兇手，偷取喬星指紋與現場證據作對比。祥法指啟揚辦事不力，再次打傷啟揚。在閻武及紹秉（林景程飾）幫忙下，喬星終於找到雅雯被困地點。玉鳳趕至，發現重大秘密……

第二十三集 (07/29)

啟揚收購祥法的飲食集團，還向素之求婚。向茜前男友周卓然（陳嘉輝飾）從加拿大回港欲見兒子，向茜大感徬徨。Eagle（陳國峰飾）再找易蘭（龔嘉欣飾）報仇，易蘭得悉建義之死與喬星有關。蘇菲亞（羅蘭飾）即將退休，暗示可解決二人紛爭者便有實力接任。向茜打算送朗希（陸卓謙飾）到加拿大留學，喬星得知後，插手調查卓然……

第二十四集 (07/30)

森森的清道夫團隊接了訂單，要清理女屍，但現場死者竟是男性，蘇菲亞懷疑是殺手獵人所為。易蘭為了報仇，與喬星進行對決。向茜收到告密信，猜測信件由喬星寄出。閻武叫紹秉投資茶餐廳，紹秉明知被騙仍願意投資，閻武終於心軟教他絕技。玉鳳為了確認自己的推測，繼續找證據。森森團隊再接訂單，卻遇上突襲……

第二十五集 (07/31)

閻武發現啟揚聘用祥法的律師姜紹強，警戒啟揚要小心他，還派紹秉調查及跟蹤紹強（楊證樺飾）。玉鳳跟蹤國標（戴耀明飾），見他被黑衣人襲擊虐打。蘇菲亞因殺手獵人而召集一眾經理人開會，Dino（何遠東飾）提醒蘇菲亞應盡快選出接班人。蘇菲亞私下找查理洽談，提到心中已有人選。紹秉為得更多線報到酒吧一趟，還發現了驚人秘密，卻因此身陷險境……