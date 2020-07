「光影魔術師」倫勃朗傳世名畫　領銜倫敦晚拍

鍾情西洋畫的朋友,相信一定聽過倫勃朗(Rembrandt van Rijn)這個名字吧!生於17世紀、人稱「光影魔術師」的倫勃朗,被公認為荷蘭最偉大的畫家之一,擅長利用強烈的光影對比與複雜的顏色層次,增強畫面的空間感和深度,為傳統的肖像畫營造戲劇效果,代表作包括《杜爾博士的解剖學課》、《夜巡》等。與此同時,倫勃朗的自畫像可謂家喻戶曉,當中有速寫、素描、版畫與油畫,絕大部分都由博物館收藏,私人藏家手上只得3幅,而即將舉行(7月28日)的倫敦蘇富比晚拍,就會呈獻其中一幅,也是唯一有機會釋出市場的存世珍品,勢必成為焦點!

畫作名為《戴襞襟和黑帽的藝術家自畫半身像》(Self-portrait of the artist, half-length, wearing a ruff and a black hat),作於1632年,有專家推測倫勃朗當年繪畫此像是為了追求他的靈感女神Saskia van Uylenburgh,其估價為1,200萬至1,600萬英鎊,相當於$1.18億至1.55億港元。

順帶一提,是次晚拍推出逾70幅西方藝壇大師鉅作,精選拍品包括Joan Miró的《油畫(紅帽女子)》 、Fernand Léger的《靜物》、Francis Bacon的《約翰•愛德華肖像習作》、 Henri Matisse的《坐在扶手椅上的舞者》等等,可謂薈萃了逾500年藝術歷史的精髓。