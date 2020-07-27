「光影魔術師」倫勃朗傳世名畫　領銜倫敦晚拍

鍾情西洋畫的朋友，相信一定聽過倫勃朗（Rembrandt van Rijn）這個名字吧！生於17世紀、人稱「光影魔術師」的倫勃朗，被公認為荷蘭最偉大的畫家之一，擅長利用強烈的光影對比與複雜的顏色層次，增強畫面的空間感和深度，為傳統的肖像畫營造戲劇效果，代表作包括《杜爾博士的解剖學課》、《夜巡》等。與此同時，倫勃朗的自畫像可謂家喻戶曉，當中有速寫、素描、版畫與油畫，絕大部分都由博物館收藏，私人藏家手上只得3幅，而即將舉行（7月28日）的倫敦蘇富比晚拍，就會呈獻其中一幅，也是唯一有機會釋出市場的存世珍品，勢必成為焦點！

畫作名為《戴襞襟和黑帽的藝術家自畫半身像》（Self-portrait of the artist, half-length, wearing a ruff and a black hat），作於1632年，有專家推測倫勃朗當年繪畫此像是為了追求他的靈感女神Saskia van Uylenburgh，其估價為1,200萬至1,600萬英鎊，相當於$1.18億至1.55億港元。

順帶一提，是次晚拍推出逾70幅西方藝壇大師鉅作，精選拍品包括Joan Miró的《油畫（紅帽女子）》 、Fernand Léger的《靜物》、Francis Bacon的《約翰•愛德華肖像習作》、 Henri Matisse的《坐在扶手椅上的舞者》等等，可謂薈萃了逾500年藝術歷史的精髓。