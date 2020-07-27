激罕事業線抗疫　謝安琪素顏滴汗為民減壓

謝安琪宅家避疫不忘為廣大市民打氣，今次Kay同多名音樂人Jam歌，網民大叫真係減到壓！

歌手謝安琪（Kay）宅在家中避疫，不過依然「sing援」抗疫發放正能面，受音樂圑體邀請和幾位音樂人各自拍片Jam歌《其實寂寞》。身穿性感小背心的Kay，頭戴草帽、素顏現身，手執自拍神器以男友角度，在寓所附近的街道邊拍片邊唱歌，可是網民卻睇錯重點，將注意力集中在其心口及身上的汗水走勢。

Kay說：「有一班音樂人請我做嘉賓，揀呢首歌係想帶出喺疫情期間，就算一個人時，寂莫都唔係咁可怕，唔好咁失落，一個人可以好好去享受清靜。」由於不宜外出，故她揀在寓所附近的街道拍外景，而造型亦以家居Look為主：「嗰件衫真係我家居服嚟㗎，仲要冇化妝，只係搽咗啲防曬，想做到真係屋企嘅感覺。」

在片中見她拍片時有點狼狽，問可考慮請老公張繼聰幫忙？她直認：「有諗過請張繼聰先生幫手，因為佢拍攝技巧好，但又想配合一個人都可以做好多嘢，先至自己拍啫。」她反而要鳴謝鄰居幫助，離遠見她拍片時刻意避鏡，不過亦試過影到鄰居放狗，亦試過被鄰居淋花的水沾濕，要重新再拍攝。

至於揀在中午最熱的時候拍攝亦有原因：「想喺條街最少人時拍，所以只有正午同晚餐時，啲鄰居多數入晒屋，但又想拍到夏日嘅感覺，我咪挑戰烈日當空下拍囉，因為好熱、好曬，我條頸、心口出咗好多汗，我嗰件家居服可以扭出水咁滯。雖然喺街度踱步咗好多次，但拍得好開心，條片出街時，啲人好喜歡，話好減壓，我都好開心嘅。」

至於Kay的另一半藝人張繼聰在家裹亦有很多抗疫搞作，除了繼續為老婆謝拍寫真外，還訓練一對子女在屋苑內出車，駕駛兒童電動車遊車河。

這位大隻老公抗疫期間不忘做運動Keep住結實的Body，他又和囡囡張靖（Karina）一齊做運動，並拍片段放上社交網，片中見Karina坐在爸爸雙腳中間，兩父女一同做Sit Up練腹肌，相當溫馨！Karina雖然人仔細細，但做運動的動非常標準，跟得上爸爸的速度，堪稱神同步！