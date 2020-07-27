防疫辣招殺到！蕭正楠唔敢見屋企人　留家整雞腳氹翠如

新冠肺炎疫情失控，政府今早（27日）公布加「辣」防疫措施，當中包括全港食肆全日禁堂食、禁聚令收緊至2人，措施由周三（29日）凌晨起生效，為期7日，對於新措施，眾星反應都差不多，齊心留家抗疫！

對食冇要求 張秀文嗌定外賣儲糧

張秀文指禁聚令四變二，對她影響不大，因她為了保護媽咪，已近三個月沒見過對方：「自從母親節之後，已經冇同屋企人聚餐、見面，都係靠電話或電話群組聯絡同聯繫感情，主要係因為媽咪住喺祿泉樓（曾有多宗確診個案）附近，再加上TKO都係高危地方，所以為咗安全起見，都冇去探阿媽，以免交叉感染，而阿哥、家姐因有小朋友就更加減少見面，唔想有傳染；因為依家我自己住，所以好多時都一個人食飯，已經習慣咗，會叫外賣或者自己整，依家全日冇咗堂食，咪叫多兩、三個外賣儲喺屋企，我對食冇乜要求，但求生存！」

蕭正楠幫黃翠如補骨膠原

蕭正楠（阿蕭）亦跟張秀文一樣，已少見了屋企人：「以前同媽咪一個禮拜飲一、兩次茶，依家真係唔敢，因為年紀大，好危險，我都叫佢盡量留喺屋企，少見啲都冇辦法，所以，禁聚令改為兩人，對我影響唔大。」

經常會下廚的阿蕭，在疫情期間，更研製了不少菜式，他謂：「呢排喺屋企煮多，調味料擺到成櫃都係，多到畀老婆（黃翠如）鬧，乜嘢醉雞汁、老抽、喼汁都有，好多時睇網上食譜都係加呢啲醬汁落去，冇就做唔到。好似早兩日我研製咗一味雞腳畀翠如食，跟網上食譜整，落好多調味料，又酸又辣咁，呢味小食要放雪櫃醃一晚入味，見佢呢排開工咁辛苦，畀啲骨膠原佢食，等佢愈拍愈靚，佢食完話可以再辣啲，但整體味道都收貨。」

簡淑兒沙律焗蛋糕最耍家

簡淑兒由於父母在美國，她與同住的家姐很少出街，所以禁聚令對她來說沒有太大影響，而留家的日子，她最愛下廚，更會將美食跟友人分享：「最近食得最多係牛油果雞胸沙律，啲人可能覺得沙律唔飽肚，但我呢個好飽，花十分鐘就可以整好，唔需要調味料已夠味，有時可以加烚蛋或者意粉或黑麥包，有晒你所需要嘅營養，有蛋白質、健康嘅脂肪同纖維，快靚正！同埋，我近排有試焗蛋糕，之前送咗個芝士蛋糕畀陳婉衡賀佢生日，另一個朋友生日我花咗四個鐘焗咗兩層蛋糕，上層係焦糖布甸，下面係芝士蛋糕，係我最滿意作品。」

Eunice網上學整日式丼飯

「3日2夜」女神陳詩欣（Eunice）對食肆全日禁堂食，表示：「其實唔使開工嘅日子，我都係自己煮嘅，前排我都有叫外賣，但因為依家多咗好多染疫群組可能係啲餐廳，我就唔放心，就次次外賣完返嚟，我都要再煮一次或者喺微波爐叮一次，不過，我都覺得好麻煩，最後決定自己煮啦，好似仲快啲。」談到疫境練出的拿手菜，她指最近正鑽研日式丼飯，例如牛肉丼、親子雞丼之類，她說：「我係網上睇食譜，點解令我想煮呢，因為我本身以為好難，係睇到組合Super Girls成員Jessica，佢又係抗疫，前排留喺屋企教人去煮牛肉丼飯，見佢用電飯煲煮牛肉丼飯勁成功，我就跟住佢照辦煮碗買晒啲材料去整囉。」

談到禁聚令，生於四口之家的她，除了父母外，還有已婚及生了小朋友的胞姐，對於新禁聚令將實施，Eunice不諱言早已和家姐減少見面：「因為我在職工作嘅家姐有小朋友，而我又成日接觸唔同嘅人，為咗安全計，暫時唔見住先，等疫情過後，再一家人食飯囉。」又指因媽咪常掛念外孫，故此惟有改用facetime和外孫見面解相思。問到如和朋友出街又遇熟人時會怎辦，她謂：「叫身邊朋友行開少少先，等我同第三位朋友傾兩句或say hi囉。」

陳欣妍秘技整牛扒鎖住肉汁

同樣因很少外出食飯，所以新禁聚令對陳欣妍來說，亦沒太大影響，至於留家，她最愛整牛扒：「最近多咗時間留喺屋企食飯，通常會去網購，買咗好多牛扒，方便煮又有蛋白質，我仲有一個秘技，就係煎完之後，唔會即刻切嚟食，會等舊扒抖一抖，鎖住啲肉汁先。」

楊千嬅提醒大家：一個人出街都要做足防疫措施

楊千嬅認為現時收緊禁聚令措施，全因現時疫情正處於嚴峻階段，令人心惶惶，不過她覺得無論禁聚令可容許幾多人同行，最緊要是每人謹守防疫意識：「就算一個出街都要戴口罩，最好都係盡量避免外出，我成家人都有呢個意識，我個小朋友都轉咗做online class，雖然都會有第二樣壓力，但都好少出外㗎啦。」她指目前乃非常時期，大家必需齊心防疫，一定要戴口罩、清潔洗手，同時希望政府可有再進一步措施控制疫情，並冀盼疫情減退，呼籲：「大家齊心協力去過呢一關。」

林盛斌最擔心朋友過唔到呢一關

一家六口的林盛斌，對於收緊禁聚令變成二人表示：「好似話同住處嘅家人係可以豁免，不過呢段時間除咗我同太太個別有時要出外工作之外，我哋全家人都唔會一齊出街，都係留喺屋企，所以對我冇乜大影響，反而我身邊好多朋友做飲食業嘅，我就真係好擔心佢哋未必過到呢一關。」