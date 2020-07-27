同湯洛雯爭馬國明？劉溫馨孖男神合作唔怕父女戀

前港姐劉溫馨經常演「熟男殺手」，坦言現實中對另一半亦沒有年齡限制，最緊要是啱傾，心中男神更是較成熟的馬國明！講到早前為事業而放棄嫁到加拿大，還與男友分手，她坦言想繼續追逐演員夢，不心急結婚生仔！

29歲無綫小花劉溫馨感恩疫情期間仍能劇接劇，就算宅在家仍會煲劇學「戲」功，最想嘗試與自己反差很大的角色：「除咗護士、媽媽、少女同明星角色外，我想試吓演變態、惡嘅角色，例如殺手！」講到多次與「熟男」拍檔演一對，如吳岱融、石修等，原來她心目中的男神亦是較成熟的馬國明：「覺得佢好穩重，同埋好似好神秘，平時好少講嘢！我哋有合作《BB大晒》，佢就係吳岱融個仔，佢望住我同佢爸爸一齊，所以我哋冇乜傾偈，哈哈！」

問到現實中可接受到與較年長的男士拍拖？溫馨坦言接受到：「年紀唔係限制，最緊要啱傾，如果成熟穩重可能更識得照顧我嘅感受。（接受到幾大嘅男仔？）我冇限制，要遇到嗰個人先知啱唔啱，但現實中又冇試過同年紀大嘅男仔一齊。」之前因不想放棄事業而拒絕嫁到加拿大，選擇與加拿大籍華裔金融才俊男友分手，她坦言：「好細個已想做演員，女人要有自己事業同夢想！（覺得可惜？）緣分呢啲嘢好難講，係你就係你，唔係你就點都冇用。（唔捨得？）唔會！過咗一段時間唔再諗。」

單身的溫馨享受一個人的生活，談到擇偶條件時表示：「要真誠、傾到偈、有責任心、專一、錫我。（外表呢？）又唔使靚仔，望落去順眼就得。」問到可會心急結婚生仔？她坦言：「依家科技發達，唔係特別擔心。（Set個目標畀自己？）呢啲嘢唔係自己決定到，唔係想有就有，順其自然。（父母有冇催婚？）就算佢哋催都冇用，哈哈！」