無視港姐禁足令　爆乳陳煦凝瘟仔周街蕩

最近本港爆發第3波疫情，連日來確診數字仍高踞三位數，就連將於8月下旬舉行的《2020香港小姐競選》決賽，亦因應疫情而變陣，過往一眾入圍佳麗需要頻頻入電視城接受訓練，今年大會為免人群聚集，已大幅減少訓練次數，並轉為網上訓練，大會統籌經理余詠珊之前更開到口「勒令」眾佳麗減少出街，並做好防疫措施。

但今年24歲的「爆乳楊丞琳」陳煦凝（Amber）卻一於少理，唔聽教的她日前更「出關」冧仔。當日下午二時許，Amber一身悉心打扮，穿回入圍活動時的戰衣，以白色吊帶短裙上陣大騷白滑長腿，匆匆離開北角寓所後，即乘的士抵達金鐘的酒店，未幾手持兩大袋物件的富貴男友，則駕駛約160萬港幣的保時捷靚車前來與她會合，戴上口罩的Amber甫見男友前來，即一臉冧爆上前翹實男友，雙雙步入酒店的中菜廳醫肚，當日酒店提供的2人套餐，最低消費亦要約1,500元，難怪Amber對闊綽男友冧到爆。

食飽飽步出酒店時亦頻頻笑到心心眼，情深款款望實男友，男方其後送她返回香閨一會後，二人又再拍拖到太古城的超市掃貨，一臉風騷的Amber不時與男友咬耳仔，期間亦有商有量研究零食，最終逛了半個多小時購下大袋戰利品，男友更出錢又出力，付款後「咕喱」上身，抽住大袋物品再與她往買化妝品，難怪Amber不時小鳥伊人般翹住男友，期間還多次胸頂男友手臂，對方明顯十分受落，取車時更極有風度為她開定車門，並管接管送載她回寓所後，他才獨自驅車返回大埔的豪宅。