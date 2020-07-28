東方日報C1：大熱港姐陳煦凝唔受教顧住瘟仔周街蕩

年度選美盛事《2020香港小姐競選》受疫情影響，無綫高層下令入圍佳麗「禁足」減低感染風險。不過，大熱人選「爆乳楊丞琳」陳煦凝（Amber）卻當作耳邊風，日前穿吊帶短裙上陣，一身戰鬥格出巡「瘟仔」，與富貴男友遊港島撐枱腳兼掃貨，期間更出冧招氹男友，全程相當風騷！

本港近日爆發第3波疫情，連日來確診數字高踞3位數。將於8月底舉行的《2020香港小姐競選》決賽，亦因應疫情變陣，之前安排16位入圍佳麗會見傳媒時，要隔着膠板受訪，而過往一眾入圍佳麗需頻頻入電視城受訓，但大會為免人群聚集，今年大幅減少訓練次數，改在網上進行訓練，大會統籌經理余詠珊之前更開到口「勒令」候選佳麗減少外出及做足防疫措施。

戰鬥格撐枱腳

不過，不時上載性感照晒爆乳身材、獲網民激讚兼封為「小腰精」的熱門佳麗Amber卻唔聽教，日前更出關冧仔！當日下午二時許，她以入圍時所穿的「戰衣」上陣，大騷白滑美腿，匆匆離開北角寓所後，就搭的士抵達金鐘一間酒店，之後見拿着兩大袋物品的富貴男友駕駛價值約160萬的保時捷靚車前來會合。戴口罩的Amber見到男友，即時冧爆上前翹到實，並雙雙步入酒店的中菜廳醫肚，當日酒店提供的二人套餐最低消費約為1,500元，男友如此闊綽，難怪Amber冧到暈！食飽步出酒店時，她笑到「心心眼」，又情深款款地望實男友，之後折返香閨一陣子。

富貴男友管接送

未幾，兩人再次出動，拍拖到太古城一間超市掃貨，風騷的Amber不時同男友咬耳仔，期間齊齊研究零食，逛了半個多小時購下大袋戰利品。富貴男友出錢又出力，埋單後做埋「咕喱」，抽住大袋物品陪女友買化妝品。Amber翹實男友小鳥依人，對方很受落，取車時極有風度為她開定車門，並管接管送載她返香閨，之後才獨自驅車返回大埔的豪宅。

侯嘉欣陳楨怡聽話留家備戰

同樣是大熱人選的侯嘉欣乖乖聽話，經常留在家中避「炎」，但不忘上載自拍照拉票，順道為市民打氣。昨日她上載一張長髮披肩、穿小背心的自拍照，留言感謝投票給她的網民，化淡妝的她獲讚清純及仙氣爆燈，有網民更表示她已是大家心目中的冠軍人選。

另外，「女版金宇彬」陳楨怡同樣留在家中，睇住健身節目抗疫兼操弗迎戰！

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