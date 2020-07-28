預測：本周大市，價位走勢或較急速，波幅或會較大。

白羊：辭令略為不穩，感情、家庭或公事或會出現一點問題，用心聆聽比爭辯更為有益。

金牛：身心狀態稍遜，工作壓力較大，文書、傳訊、交易及溝通等工序，多加留神為佳。

雙子：人氣、社交及財運稍遜，投資、各方開支或會較大，宜小心處理人情及金錢事宜。

巨蟹：人氣及情緒或較不穩，若需處理重大公事、家事或感情等事之決策，宜多尋意見。

獅子：身心狀態稍遜，對工作或感吃力，社交運一般，善用公餘多休息，將更能充電。

處女：親子、人事、感情或財政等宜事或會較頻，保持正面多尋意見，將可得到支持。

天秤：人氣及情緒略為不穩，家事及公事或會較頻，面對重大的決策，不宜急下決定。

天蠍：身心狀態稍遜，工作壓力或會較大宜多休息。文書、溝通、傳訊等，多注意為佳。

人馬：財運不穩，社交、旅遊、家庭及約會等，宜量入為出多加節約，以免失去預算。

山羊：人氣及情緒稍遜，家庭、職場或感情等事宜，多加放鬆及多尋意見，助維持平衡。

水瓶：公事繁重，身心狀態或較不穩，避免將壓力帶回家中，親子及感情關係將更和順。

雙魚：社交、約會及家庭開支或會較大，宜多加節約。檢討重整多格價，可助減省開支。