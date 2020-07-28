明星從政成績唔掂　奇連伊士活做鎮長月薪得兩舊水

美國饒舌天王Kanye West早前宣布競選今屆美國總統，查實過往都有好多荷里活名人巨星、歌手都「踩過界」從政，其中荷里活巨星朗奴列根（Ronald Reagan）更做埋美國總統，認真威水！

未來戰士搖身一變州長

在銀幕上扮演無數英雄角色的荷里活動作天王阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）於事業高峰期2003年棄影從政，代表共和黨參加加州州長的補選，結果以接近50%的高得票率當選。由＂Terminator＂化身成＂Governator"！3年後，阿諾競選連任並再次擊敗對手，前後共擔任了7年的州長。阿諾任內主力於環保問題，但卻解決唔到加州長久以來的財政赤字。曾有組織稱他是美國史上表現最差勁的州長之一！2011年1月任期結束之後，阿諾重返影壇繼續明星之路。

獨行俠鎮長人工超奀

除了阿諾之外，憑「獨行俠」以及「辣手神探」兩大電影英雄角色上位的荷里活巨星奇連伊士活（Clint Eastwood）都曾踏上政壇之路。1986年，56歲的奇連當選成為加州小鎮卡梅爾（Carmel-by-the-Sea）鎮長。卡梅爾人口僅得4000人。他做鎮長的人工勁奀，每月僅得1,560港元，而奇連就將薪金捐給當地的青年中心。他任內的功績絕對濕碎過濕碎，除了令雪榚合法在城市街上擺賣之外，就只有在公共海灘上增加公共洗手間以及建造一座城市圖書館附樓。奇連當了兩年鎮長之後就拒絕連任，繼續在影壇發展。1993年和2005年先後兩度勇奪奧斯卡最佳導演。在影壇發光發亮！

特朗普掹車邊半個藝人

除了列根做完明星做總統之外，查實現任美國總統特朗普（Donald Trump）未從政都係半個藝人！雖然他靠投資房地產起家，但同時他亦活躍娛樂界2003年曾做過著名真人騷電視節目《飛黃騰達》（The Apprentice）的主持！此外，特朗普亦在多部電影、劇集、MV甚至是廣告中演出過。其中90年代特朗普更亮相成人雜誌《花花公子》（Playboy）封面。

四仔星都從政？

荷里活巨星從政，意大利曾經亦出現過四仔女星從政！現年68歲有「小白菜」（Cicciolina）稱號的四仔女星史脫樂（Ilona Staller）於1987年當選意大利國會議員，直至1992年卸任。成為國際史上首位四仔影星做國會議員！

當選之後，「小白菜」仍冇收斂每次出巡都例必露胸，惹來一眾男士「支持」！至於「政績」方面可謂得啖笑，曾主動提議和伊拉克前總統候賽因（Saddam Hussein）上床來換取和平。而90年代，1991年「小白菜」更與另一名四仔女星Moana Pozzi合組「愛之黨」，大受歡迎！難怪有評論人士認為「小白菜」令意國政壇成為國際笑柄！幾年前，「小白菜」有意捲土重來選羅馬市議員，最終落敗！