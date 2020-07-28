Galaxy Z Flip　5G版「摺」力推出

雖然5G技術給人一點雷聲大、雨點小的感覺，但大勢所趨也無阻廠商們繼續研發，日前Samsung就把相關技術加入摺芒機Z Flip之中，推出全新智能手機Galaxy Z Flip 5G。

它的外形大致跟4G版一樣，尺寸及重量沒有因為加入了5G元件而有所不同，維持小巧便攜的摺疊設計。主屏幕也維持在6.7吋，只是外屏由1.1吋微微縮至1.05吋，肉眼上難以察覺。相機部分沿用10MP前置鏡頭，以及超廣角12MP、廣角12MP雙鏡頭，支援一攝多拍、防手震攝錄等拍攝「分唇」。

處理器是最大差異之處，由Qualcomm Snapdragon 855+升級為Qualcomm Snapdragon 865+，不但帶來更快的圖形渲染速度，還兼容中港兩地3G、4G制式及香港5G制式，唯一擔心的是電量維持在3,300mAh，續航力可能有所不足。

Samsung Galaxy Z Flip 5G今日（28日）開始接受預訂，8月7日正式上市，提供霧光銅、霧光灰兩色，兩者俱為8GB+256GB版本。