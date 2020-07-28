在家隔離超過3日　鄧達智仍未獲安排送院

時裝設計師鄧達智上星期五（24日）初步確診新冠肺炎，但因為醫院病床緊張只好在家自我隔離，等待送院，而另一半陳梓欣（Clement）昨日就已入住駿洋邨檢疫中心接受隔離。

不過等超過3日，他接受東網訪問時透露仍未獲安排送院，不過其家傭姐姐昨晚已入住駿洋邨接受隔離，依家鄧達智要自己救自己，連續兩日感頭痛嘅佢，不時用鹽水漱口，又會煲金銀花、甘草飲用及食中藥，望身體能早日恢復，他聲沙沙回復東網指：「我都好多問題㗎！尋日有關方面有通知我，不過都係話我工人姐姐要入駿洋邨，送院仲未有通知。（咁你點解決膳食問題？）工人姐姐尋日黃昏時都未走到，佢哋放低咗炒飯、菜心畀我食。今朝就有開食肆嘅好朋友送咗個早餐畀我，都係啲麵包同埋一個日本桃，我自己對食嘅要求都好簡單，平時晏晝都唔會食嘢，去到黃昏先食。（你咁大隻都食咁少？）係呀，我食嘢係唔成正比。」

問到會否擔心遲遲未送院？鄧達智直言擔心：「始終喺醫院有人睇住好啲，有問題智安排好啲，依家自己一個人嘛…」鄧達智續指有一對夫婦朋友於19日與他飯局，二人均已入住駿洋邨。