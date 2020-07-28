世界肝炎日　注意飲食免傷肝

想擁有一個健康肝臟，一定要由注意飲食做起。 (胡振文攝)

人人都想有一副精神奕奕的面容，但若然護肝不力，不單止難以排解身體毒素，更影響新陳代謝，因此大家定要有一個健康的肝臟、提防肝炎侵襲。趁今日是世界肝炎日，不妨聽聽專家意見，齊齊注意飲食免傷肝。

3大傷肝之物

1.酒精

肝臟是代謝酒精的地方，長期懾取大量酒的酒精會加重肝臟的負荷。當肝臟不能夠給時代謝大量的酒精的時候，酒精便會破壞肝臟細胞，長時間會導致急性肝炎、脂肪肝、肝硬化等疾病。

2.精製糖

特別是高果糖玉米糖漿，主要的成分為果糖，平常的葡萄糖能夠被身體任何細胞分解，可是果糖只能夠被肝細胞分解。因此，當我們攝取大量的精製糖時候，肝細胞會分解果糖並製造脂肪，長時間會導致脂肪肝。

3.發霉食物

特別是花生堅果等，發霉後有機會產生黃麴毒素，其是致癌物，能夠導致肝臟細胞病變甚至肝癌。因此平時要小心儲存食物，避免讓食物長時間放在溫暖和潮濕的環境低下，以免助長霉菌孳生。

護肝湯水

菊花紅蘿蔔燉豬肉 (1人分量）

材料：菊花(最好選胎菊)15克、夏枯草5克、紅蘿蔔250克、豬肉400克、生薑3片

做法：

1.菊花、夏枯草稍浸泡；紅蘿蔔洗淨後刮皮切塊；豬肉洗淨切件。

2.把材料放入燉盅，加冷開水1,250毫升(約5碗)，隔水燉約4小時，飲用時可下鹽調味。

功效：滋陰潤燥、養肝明目、益肺生津。

木瓜鯽魚湯(2人分量)

材料：鯽魚兩條(大約500克)、青木瓜1個、薑葱適量、海鹽少許

做法：

1.鍋中放入油和薑片，將鯽魚稍煎後，放入葱絲和適量清水同㷛。

2.水燒開後撇去浮沫，放入已削皮去籽木瓜塊，用中火同㷛。

3.水沸後，改用細火煲30至40分鐘後，最後加少許海鹽調味。

功效：養肝護脾、護膚養顏。

護肝食咩好？

紅提子

表皮含有抗氧化物花青素和白藜蘆醇，除了抗氧化作用之外亦有消炎的效果。

含有豐富的葉酸，是酒精性脂肪肝人士經常缺乏的營養素。蘆筍亦含有抗氧化物維他命C、E和胡蘿蔔素，能夠抵抗自由基對肝臟細胞的破壞。

咖啡

含有抗氧化物多酚類化合物和苯丙酸，大量研究顯示，每日攝取1至3杯咖啡能夠有助降低肝酵素以及肝硬化、脂肪肝等風險。

綠茶

含有豐富的抗氧化物茶多酚，當中以兒茶素最為重要。泡好的茶不要放太久，否則茶多酚會隨時間分解，最好不要放多過4至8小時。

橄欖油

人體的膽固醇是由肝臟進行代謝的，橄欖油中的植物固醇和Omega-3脂肪酸能夠降低血液中膽固醇的水平，從而降低對肝臟的負荷。