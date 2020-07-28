洗衣店夫婦變網紅　舊衣穿出新時尚

有人話「潮流是一個圈」新舊交替形成一波又一波的時尚，幾年前甚至十幾年前的衣服也可以配搭出時尚感，並且有很多人都被這股「復古風」所吸引。位於台中的「萬秀洗衣店」由店主夫妻萬吉（83歲）與秀娥（84歲）的名字中各取一字命名而成，二人合力經營接近70年。見證二人愛情的這家店除了成為當地人的一個共同回憶外，還有很多客人留下的「未取衣物」。

二人在孫子的提議和幫助下把這些舊衣搭配成不同的造型放到社交平台，意外的受到大家的喜愛，短短一個月已得到44萬Followers，而且人數還在不斷上升。他們的穿搭有不同的風格，由田園到校園、由運動到職業風、由型格到新潮，每一個造型都復古又時尚，與洗衣店的環境亦十分相襯，張張都是「大片」。

在每一套的搭配中他們都會寫下每一件的「單品」的「未取年期」與款式，以及兩位時尚紅人的生活點滴。除了有原主人過來把它們領走外，亦有人特意過來把「心頭好」買走，這一舉動竟意外的幫助這些留有歷史痕迹的衣服找到了主人。時尚從未被定義，而一個人的活力與年齡也只會受心所限。雖然孫子的原意只是想令兩位長輩有事可做，但卻引起了一股新的潮流。整天覺得自己沒有衣服可穿的朋友們，，不妨把壓箱底的陳年老服摷出來好好襯一襯吧！